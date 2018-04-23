Велика Британія: герцогиня Кембриджська народила хлопчика

Герцогиня Кембриджська народила хлопчика, повідомляє 23 квітня Кенсінгтонський палац.

За повідомленням, на пологах герцогині Кейт у лікарні Сент-Мері в Лондоні був присутній її чоловік, принц Вільям.

І мати, і дитина почуваються добре, заявляють у Кенсінгтонському палаці.

Це – третя дитина принца Вільяма і Кейт, шостий правнук королеви Єлизавети ІІ.

Новонароджений стає п’ятим претендентом на британський трон.

22 липня 2013 року з’явився на світ їхній первісток, принц Джордж. 2 травня 2015 року у Вільяма і Кейт народилася друга дитина – дочка Шарлотта Елізабет Діана.