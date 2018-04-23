Герцогиня Кембриджська народжує – Кенсінгтонський палац

Герцогиня Кембриджська народжує, повідомляє 23 квітня Кенсінгтонський палац.

За повідомленням, герцогиня Кейт разом із чоловіком, принцом Вільямом вранці поїхали до лондонської лікарні Сент-Мері після початку переймів.

Це буде третя дитина принца Вільяма і Кейт, вона стане шостим правнуком королеви Єлизавети ІІ і буде п'ятою у низці спадкоємців британської корони. Стать дитини батьки вирішили не дізнаватися до її появи на світ.

22 липня 2013 року з’явився на світ їхній первісток, принц Джордж. 2 травня 2015 року у Вільяма і Кейт народилася друга дитина – дочка Шарлотта Елізабет Діана.