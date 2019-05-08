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08 Травень 2019, Київ 19:26
Новини | Міжнародні

Британія: у королівській родині озвучили ім’я первістка герцогів Сакссеських

Первісток герцогів Сакссеських є восьмим правнуком королеви Єлизавети II

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У британській королівській родині повідомили, що син герцога і герцогині Сакссеських (принца Гаррі і Меган Маркл) носитиме ім’я Арчі Гаррісон Маунтбаттен-Віндзор.

Згідно з повідомленням королівської родини у соцмережах, сьогодні хлопчика познайомили із Її Величністю королевою Єлизаветою ІІ. Повідомляється, що на цій події були присутні також герцог Едінбурзький (чоловік королеви, принц Філіп) і матір герцогині.

Перша дитина, яка народилася 6 травня у герцогів Сакссеських, є восьмим правнуком королеви Єлизавети II і сьомим в черзі на британський престол.

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