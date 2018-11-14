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14 Листопад 2018, Київ 12:35
Новини | Міжнародні

Британський принц Чарльз святкує свій 70-й день народження

Привітати принца Чарльза з ювілеєм в Букінгемський палац з’їдуться королівські сім’ї з усієї Європи

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Британський принц Чарльз святкує 70-річчя. До дня народження старшого сина королеви Великої Британії Єлизавети II і її чоловіка принца Філіпа королівська сім’я опублікувала родинне фото.

Також до ювілею принца випустили ролик з його дитячими фотографіями.

Привітати принца Чарльза з ювілеєм в Букінгемський палац з’їдуться королівські сім’ї з усієї Європи. Прийняття очолюватиме 92-річна королева Єлизавета ІІ.

Чарльз має успадкувати трон після смерті матері.

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