Британський принц Чарльз святкує свій 70-й день народження

Британський принц Чарльз святкує 70-річчя. До дня народження старшого сина королеви Великої Британії Єлизавети II і її чоловіка принца Філіпа королівська сім’я опублікувала родинне фото.
Також до ювілею принца випустили ролик з його дитячими фотографіями.
Привітати принца Чарльза з ювілеєм в Букінгемський палац з’їдуться королівські сім’ї з усієї Європи. Прийняття очолюватиме 92-річна королева Єлизавета ІІ.
Чарльз має успадкувати трон після смерті матері.
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