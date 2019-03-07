Єлизавета ІІ опублікувала перший допис в Instagram

Королева Великобританії Єлизавета ІІ під час відвідин Музею науки зробила перший допис у офіційному Instagram-акаунті королівської сім’ї. Про це повідомляє BBC.

Королева запостила фото листа її прапрадіду принцу Альберту від Чарльза Беббіджа, якого вважають творцем першого в світі прототипа комп’ютера. Лист є частиної експозиції Музею науки.

«У листі Беббідж розповів королеві Вікторії і принцу Альберту про його винахід – «аналітичний двигун», на якому перші комп’ютерні програми були створені Адою Лавлейс, дочкою лорда Байрона», – зазначила Єлизавета ІІ.

Британський монарх розповіла, що під час візиту вона дізналася про дитячі ініціативи з кодування комп’ютерів.

«Мені здається доречним, що я публікую цей пост в Instagram в Музеї науки, який давно виступав за технології, інновації і надихав наступні покоління винахідників», – написала королева.

Єлизавета ІІ народилася 21 квітня 1926 року, а на престол зійшла у червні 1953 року у віці 27 років.

ВВС зазначає, що королева, яка править найдовше в історії британського престолу, зіткнулася з багатьма технологічними змінами. Вона була першим монархом, коронацію якого транслювали по телебаченню.

Єлизавета ІІ також бачила народження кольорового телебачення, мобільних телефонів та інтернету. Вона стала першим монархом, який відправив електронну пошту, коли технологія перебувала «у зародковому стані» під час візиту на армійську базу в 1976 році, повідомляє ВВС.

У 2007-му році королева відкрила власний канал у YouTube. Концепцію відео-сервісу їй пояснили онуки, принцеси Беатріс та Євгенія. Наступного року, під час візиту до лондонського офісу Google Єлизавета особисто завантажила відео на сайт.

П’ять років тому також під час візиту до Музею науки королева зробила свій перший твіт.