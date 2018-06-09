Trooping the Colour: у Британії відбувся парад до дня народження королеви

У Лондоні відбувся урочистий військовий парад Trooping the Colour, яким офіційно відзначають день народження британського монарха – королеви Єлизавети ІІ.

На заході були присутні члени королівської родини, включно з британським принцом Гаррі і американською актрисою Меган Маркл, які зіграли весілля в травні.

Загалом у параді взяли участь понад тисячу солдатів. Серед них був 22-річний сикх Сінгх Лалл – він став першою людиною, якій дозволили вдягнути тюрбан під час цього параду.

Єлизавета ІІ відсвяткувала своє 92-річчя 21 квітня. Традиційно офіційні заходи на честь дня народження монарха проводять у другу суботу червня. Уже понад 260 років у цей день відбувається Trooping the Colour – парад демонстрації прапора.

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