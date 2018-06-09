Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
09 Червень 2018, Київ 21:06
Новини | Міжнародні

Trooping the Colour: у Британії відбувся парад до дня народження королеви

Королева Єлизавета ІІ відсвяткувала свій день народження вдруге за рік

У Лондоні відбувся урочистий військовий парад Trooping the Colour, яким офіційно відзначають день народження британського монарха – королеви Єлизавети ІІ.

На заході були присутні члени королівської родини, включно з британським принцом Гаррі і американською актрисою Меган Маркл, які зіграли весілля в травні.

Загалом у параді взяли участь понад тисячу солдатів. Серед них був 22-річний сикх Сінгх Лалл – він став першою людиною, якій дозволили вдягнути тюрбан під час цього параду.

Єлизавета ІІ відсвяткувала своє 92-річчя 21 квітня. Традиційно офіційні заходи на честь дня народження монарха проводять у другу суботу червня. Уже понад 260 років у цей день відбувається Trooping the Colour – парад демонстрації прапора.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG