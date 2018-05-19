Королівське весілля у Британії, яке відображає зміни

У королівському Віндзорському замку, що за 32 кілометри на захід від столиці Великої Британії, принц Гаррі, молодший син спадкоємця британського престолу принца Валійського Чарльза, одружився зі своєю нареченою – громадянкою США Меган Маркл. Королівське весілля стало суто приватною подією, фінансованою за кошти монаршої родини. У Віндзорі зібралися численні гості весілля, а також тисячі туристів і прихильників британської королівської родини. У цьому містечку на Темзі були запроваджені надзвичайно посилені заходи безпеки за участі великої кількості співробітників спецслужб та королівської охорони.

33-річний принц Гаррі одружився з 36-річною акторкою Меган Маркл у каплиці Святого Георгія на території королівського Віндзорського замку, який є одним із символів британської монархії. Він офіційно є найстарішим і найбільшим замком поміж всіх замків світу, в якому і досі безперервно мешкають люди. Цей замок також є офіційною резиденцією Її Величності королеви Єлизавети Другої, яка зазвичай проводить тут більшість своїх вихідних. Саме місце проведення шлюбної церемонії – каплиця Святого Георгія – розрахована на прийняття десь до 800 осіб. І от саме тут, під старовинними склепіннями каплиці Віндзорського замку, о 12-й годині дня молоді взяли шлюб і обмінялися весільними присягами та обручками.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Принц Гаррі і Меган Маркл одружилися. Найяскравіші фото

Мати Меган Маркл є афроамериканкою

Весілля викликало справжню хвилю ентузіазму і живого зацікавлення у Британії. Ще варто додати, що весілля британського принца привернуло широку увагу з огляду на те, що одружившись із принцем Гаррі, до британської королівської родини увійшла жінка змішаного расового походження, бо мати Меган Маркл є афроамериканкою.

Ще напередодні весілля з усіх усюд лунали просто нескінченні дебати щодо того, що сторіччя білого англо-саксонського і німецько-скандинавського походження членів британської монаршої родини врешті буде, так би мовити, розчинено певною домішкою африканської крові. Треба відверто сказати, що для декого у Британії це стало справжнім шоком. На додаток сама згадка про ще одну розлучену американку, а Меган Маркл вже була одруженою раніше, яка одружилась з членом британської монаршої родини, нагадувала одну з найдраматичніших сторінок історії династії Віндзорів. Тут йдеться про американську жінку на ім’я Волліс Сімпсон, яка свого часу призвела до зречення престолу королем Едвардом Восьмим буквально перед Другою світової війною. Отож, сказати б, привид Волліс Симпсон був присутній в усіх дебатах, пов’язаних із цим весіллям. Але факт залишається фактом. Принц Гаррі одружився з розлученою американкою змішаного расового походження, і, можливо, у цьому полягає відмінність цього королівського весілля від усіх інших.

Професор Бірмінгемського університету Колін Бравн, який займається міжрасовими стосунками, зокрема сказав, що час британської королівської родини, як монорасового осередку, вочевидь, добігає кінця.

Британія була великою колоніальною потугою. Проте часи змінилися, і британська монарша родина має відобразити у собі всі зміни

«Якщо ви глянете на саму ідею Британської імперії, Британської співдружності, все це пов’язується з часами, коли Британія справді була великою колоніальною потугою. Проте часи давно змінилися, і британська монарша родина має відобразити у собі всі оті зміни», – заначив професор Бірмінгемського університету.

Тут варто цілком погодитись із професором Бравном, зазначивши, що навіть весілля принца Гаррі та Меган Маркл позначило всі ті зміни через які йде нинішнє покоління британської королівської родини.

Варто ще відзначити момент, пов’язаний із гостями королівського весілля, який був помітним предметом обговорення на різних рівнях. Королівський букінгемський палац офіційно не надсилав весільних запрошень жодним активним нині політикам, Відтак ані британського прем’єра Терези Мей, ані президента США Дональда Трампа на королівському весіллі не було. Буквально за кілька днів до шлюбної церемонії стало відомо, що не буде присутнім на весіллі своєї доньки батько Меган Маркл – Томас – із причини операції на серці. Хоча висловлюються різні інші теорії, чому батько нареченої, який мешкає насамоті у Мексиці, не вписався б до, скажімо так, королівського протоколу.

Головна роль кар’єри Меган Маркл

Британці з притаманним їм гумором відзначають, що наречена принца є надзвичайно гарною жінкою. Багато хто навіть каже, що Меган Маркл не пасує принцеві, бо вона, на їхню думку, загарна для нього. Хоча, знов-таки, як на британську точку зору, можливо цей шлюб буде таким собі поєднанням протилежностей, таким собі «инь-янь», і все це піде на добре, у першу чергу, самій королівській родині.

О мій Боже! Яка Меган гарна! Чи не здається, що він, себто Гаррі, зовсім не для неї?

Британська акторка Джіл МакҐреґор у розмові з Радіо Свобода висловила таку досить цікаву точку зору на все це: «О мій Боже! Яка Меган гарна! Чи не здається, що він, себто Гаррі, зовсім не для неї? Тут, звісно, варто згадати, що принц Гаррі є членом монаршої родини і є аристократом. А це вже певний статус. Але в їхньому шлюбі вона завжди буде монархинею, а він буде таким трохи миршавим другим номером».

Окрема увага до нареченої принца Гаррі зосереджувалась на факті того, що Меган Маркл – голлівудська акторка. Це також є цілковито новим і незвичним моментом для того, хто входить до монаршої родини. Англійський театральний критик Брендан Гарт наголошує саме на тому, що британці, до певної міри, навіть підозрюють, що шлюб із принцем Гаррі – просто ще одна роль для американської акторки.

Мене насторожив факт того, що Меган Маркл є голлівудською акторкою

«Мене дещо насторожив факт того, що Меган Маркл є голлівудською акторкою. Я загалом не маю нічого проти акторів, але у випадку з Меган мене раптом охопило відчуття – «я тобі не вірю, бо ти все це граєш!» Вона, цілком можливо, робить це все для слави, граючи основну роль своєї акторської кар’єри!» – заявив англійський театральний критик Брендан Гарт.

Як би там не було, але королівське весілля у Віндзорі справді стало певним поворотним моментом не лише для членів королівської родини але й для всієї британської монархії загалом, саме з причини всього вищезгаданого. Принаймні, ми бачимо ознаки того, що нове покоління династії Віндзорів рухається разом з рештою суспільства за законами 21-го сторіччя. І час покаже, наскільки реально і як швидко нова роль акторки Меган Маркл, нині роль дружини британського принца, стане її повсякденним життям.