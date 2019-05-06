Поповнення в британській королівській родині: Меган Маркл народила хлопчика

У британській королівській родині повідомили, що 6 травня на світ з’явився ще один член сім’ї – у герцога і герцогині Сакссеських народився хлопчик.

Згідно з повідомленням королівської родини у соцмережах, первісток принца Гаррі і герцогині Меган важить 7 фунтів.

«Герцогиня і дитина здорові, пара дякує представникам громадськості за хвилювання та підтримку протягом цього особливого часу в їхньому житті», – йдеться в повідомленні.

Хлопчик стане сьомим в черзі на британський престол, він є восьмим правнуком королеви Єлизавети II.

Британський принц Гаррі і американська акторка Меган Маркл одружилися навесні минулого року.