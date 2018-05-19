Весілля принца Гаррі та Меган Маркл: в англійському місті Віндзор збираються тисячі людей

Тисячі людей зібралися в англійському місті Віндзор, щоб спостерігати за королівським весіллям британського принца Гаррі і його нареченої, американської актриси Меган Маркл, яке призначене на сьогодні, 19 травня.

Церемонія одруження пройде в каплиці святого Георгія в королівському Віндзорському замку.

«Сьогодні принц Гаррі та пані Маркл одружаться у Віндзорському замку» – мовиться в повідомленні у Twitter Кенсингтонського палацу – офіційної резиденції принца Гаррі і його брата принца Вільяма, герцога Кембриджського.

Очікується, що за весіллям також будуть споглядати мільйони телеглядачів.

Заручини Гаррі і Меган Маркл відбулися на початку листопада.

33-річний принц Гаррі є молодшим з двох синів принца Чарльза і його першої дружини принцеси Діани, яка загинула в автокатастрофі в Парижі 31 серпня 1997 року. Він – п’ятий у черзі на британський престол.

36-річна Меган Маркл відома як виконавиця однієї з головних ролей в американському серіалі Suits («Форс-мажори»).