Голову СБУ Баканова помітили на відпочинку у французькому Мерібелі – «Схеми»

Голову Cлужби безпеки України Івана Баканова помітили 8 січня на гірськолижному курорті Мерібель у Франції. Відповідні фото оприлюднив журналіст програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проєкт Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший») Михайло Ткач у Facebook.

За інформацією журналіста, очільник СБУ зупинився там в апарт-готелі Résidence Pierre & Vacances Les Ravines.

Як зазначено на туристичному сайті, він розташований в центральній частині гірськолижного курорту Мерібель у зоні катання «Три Долини», за 400 метрів від гірськолижних схилів. До послуг гостей – номери-студіо та апартаменти з власною кухнею.