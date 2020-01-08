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08 січня 2020, Київ 21:20
Новини | Політика

Голову СБУ Баканова помітили на відпочинку у французькому Мерібелі – «Схеми»

Івана Баканова помітили 8 січня на гірськолижному курорті Мерібель у Франції

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Голову Cлужби безпеки України Івана Баканова помітили 8 січня на гірськолижному курорті Мерібель у Франції. Відповідні фото оприлюднив журналіст програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проєкт Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший») Михайло Ткач у Facebook.

За інформацією журналіста, очільник СБУ зупинився там в апарт-готелі Résidence Pierre & Vacances Les Ravines.

За інформацією журналіста, очільник СБУ зупинився там в апарт-готелі Résidence Pierre & Vacances Les Ravines
За інформацією журналіста, очільник СБУ зупинився там в апарт-готелі Résidence Pierre & Vacances Les Ravines

Як зазначено на туристичному сайті, він розташований в центральній частині гірськолижного курорту Мерібель у зоні катання «Три Долини», за 400 метрів від гірськолижних схилів. До послуг гостей – номери-студіо та апартаменти з власною кухнею.

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