Трамп не відповідатиме Ірану військовим способом, запровадить нові санкції

Президент США Дональд Трамп заявив, що не хоче використовувати військову силу для відповіді Ірану на обстріл військових баз в Іраку, які використовують американські військові. «Економічна міць США» є найкращим стримувальним чинником, заявив Трамп, виступаючи у Білому домі. Трамп зробив свою першу офіційну заяву 8 січня після того, як Іран завдав удару по США за вбивство наймогутнішого військового командира.

Демонструючи єдність і підтримку своєї команди, що займається питаннями національної безпеки, президент Трамп вийшов до журналістів в оточені віцепрезидента Майка Пенса, міністра оборони Марка Еспера, державного секретаря Майка Помпео та військових офіцерів.

Під час виступу Дональд Трамп підтвердив, що від іранського ракетного удару ніхто з американського та іракського персоналу бази не постраждав.

«Усі наші солдати в безпеці, і на наших військових базах було завдано лише мінімальної шкоди. Наші великі американські сили готові до всього», – сказав він у зверненні до нації, зауважуючи, що Іран також не зацікавлений в ескалації протистояння.

«Іран, здається, загальмував, що є хорошою справою для всіх зацікавлених сторін і дуже хорошою справою для світу», – зауважив Трамп.



Він оголосив, що Сполучені Штати запровадять «додаткові санкції для покарання Ірану», але не згадував про можливу помсту за ракетні атаки, здійснені 7 січня.

Дональд Трамп також заявив, що збирається попросити НАТО активізуватися на Близькому Сході. Раніше Трамп часто критикував альянс НАТО як застарілий і закликав учасників збільшити свої військові витрати.



Він наголосив на більшій опорі на НАТО, одночасно намагаючись підкреслити військову силу США. За його словами, американська військова та економічна сила є найкращим стримуванням війни.



Трамп також використав своє звернення, щоб прямо звернутися до Ірану, зазначивши: «Ми хочемо, щоб у вас було майбутнє і велике майбутнє».



Він сказав, що США готові прийняти мир і всіх, хто цього прагне. Одночасно він закликав світові держави, включаючи Росію та Китай, відмовитися від ядерної угоди 2015 року з Іраном та працювати над новою угодою.

Раніше у відповідь на вбивство впливового іранського військового лідера Касема Солеймані Іран завдав ракетного удару по американських військових об’єктах в Іраку. Іранське телебачення повідомляло про 80 загиблих.

Експерти оцінили промову Трампа як таку, що націлена на деескалацію ситуації. До цього американського президента закликали й американські політики, які також хотіли почути від президента його бачення подальшої політики на Близькому Сході.

У середу представники Республіканської та Демократичної партій США закликали президента США Дональда Трампа представити стратегічне бачення щодо Ірану.

«Імпульсивні рішення Дональда Трампа призвели до: голосування в Іраку про виведення військ США; ракетного удару Ірану по американських військових; відмови Ірану від ядерних обмежень. Нам не потрібно, щоб президент США зараз твітував картинки з американським прапором. Нам потрібно, щоб Трамп артикулював змістовну стратегію щодо Ірану», – заявив конгресмен-демократ Тед Лью.

До стриманості Трампа закликав і його союзник, впливовий сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

«На мою думку, удар у відповідь зараз не повинен бути самоціллю. Важливо представити просто і твердо стратегічні цілі щодо Ірану. Наші цілі: Іран має перестати бути найбільшим державним спонсором тероризму у світі; припинити накопичення балістичних ракет, яке загрожує стабільності регіону; провести переговори щодо ядерної угоди, яка надасть Ірану ядерну енергію, але позбавить його доступу до ядерної зброї. Кампанія максимального тиску на Іран з боку адміністрації США не просто приносить результат, а є найкращим способом досягнути наших стратегічних цілей», – заявив Грем.