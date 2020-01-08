Президент США Дональд Трамп анонсував нові економічні санкції проти Ірану.

Він «з радістю повідомив», що американці не постраждали внаслідок ракетного нападу Ірану на бази в Іраку. За його словами, бази зазнали «мінімальних пошкоджень».

«Ми продовжуємо оцінювати, як можемо відповісти на агресію Ірану, але США накладуть нові економічні санкції на іранський режим. Нові економічні санкції залишатимуться в силі, доки Іран не змінить свою поведінку», – сказав Трамп.

Він запевнив, що Іран ніколи не володітиме ядерною зброєю.

Президент США планує звернутися до НАТО із закликом взяти більшу участь у «близькосхідному процесі».

8 січня Іран обстріляв ракетами дві військові бази в Іраці, де дислоковані війська США й інших країн західної коаліції, яка підтримувала Ірак у боротьбі проти угруповання «Ісламська держава». Як заявили в Тегерані, це був лише перший елемент помсти за ліквідацію Сполученими Штатами чільного іранського командувача генерала Касема Солеймані 3 січня