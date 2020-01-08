Українцям не радять їздити до Іраку

Посольство України в Іраці рекомендує українцям, які планують відвідати цю країну, утриматися від поїздок без крайньої необхідності у зв’язку з загостренням ситуації з безпекою в ній.

Українцям, які вже перебувають в Іраку, Іракському Курдистані тощо рекомендується виявляти підвищену пильність та обережність, уникати місць масового скупчення людей, мовиться в короткому застереженні.

Воно з’явилося по тому, як у ніч на 8 січня Іран обстріляв ракетами дві військові бази в Іраці, де дислоковані війська США й інших країн західної коаліції, яка підтримувала Ірак у боротьбі проти угруповання «Ісламська держава». Як заявили в Тегерані, це був лише перший елемент помсти за ліквідацію США чільного іранського командувача генерала Касема Солеймані 3 січня. Генерала знищили повітряним ударом із безпілотника США біля міжнародного аеропорту столиці Іраку Багдаду.

США ще перед цим іранським ракетним ударом застерігали Тегеран від спроб помститися і попереджали, що це потягне для Ірану серйозні наслідки. Президент Дональд Трамп, зокрема, обіцяв завдати ударів по десятках об’єктів в Ірані, якщо там вчинять якісь дії проти інтересів США. На цей час відповіді США на іранський удар іще не було.

На сайті посольства України в Ірані на цей час ніяких нових попереджень щодо поїздок українців до цієї країни чи перебування в ній немає.