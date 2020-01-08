Пошуково-рятувальна група вилетіла до Ірану – міністр

Пошуково-рятувальна група вилетіла до Ірану, повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у Facebook.

Вона братиме участь у розслідуванні авіакатастрофи рейсу PS 752 Тегеран-Київ та організовуватиме репатріацію тіл загиблих громадян.

Міністр нагадав, що в складі групи – представники Державіаслужби, Національного бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами, СБУ, РНБО, ДСНС, Міноборони, МЗС, МВС та «Міжнародних авіаліній України».

«Розслідування здійснюватиметься комісією, утвореною Організацією цивільної авіації Ісламської республіки Іран, за стандартними процедурами ІКАО за участі представників України. Україна очікує об’єктивного розслідування авіаційної події. Ми також розраховуємо, що Ісламська Республіка Іран діятиме згідно з встановленими міжнародними правилами та процедурами для розслідування таких подій», – написав Криклій.

Він переконаний, що напружена ситуація на Близькому Сході не стане на заваді розслідуванню.

Літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерану до Києва зазнав катастрофи невдовзі після злету з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – 11 громадян України (всі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).

Літак був вироблений у 2016 році. Як запевнили в компанії, він був справний і пройшов останнє планове технічне обслуговування перед вильотом 6 січня.

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що домовився з Іраном про тісну координацію слідчих груп двох країн у розслідуванні катастрофи українського літака неподалік Тегерану і визначення її причини.