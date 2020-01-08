Борт з українськими фахівцями готується до вильоту в Тегеран – Офіс президента

Борт з українськими фахівцями готується до вильоту в столицю Ірану Тегеран, де зранку 8 січня розбився український пасажирський літак, повідомив заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко у Facebook.

За даними порталу, літак «Іл-76» із бортовим номером 76413 станом на 23:20 8 січня перебуває на землі.

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив, що до Ірану вирушать представники Державної служби з надзвичайних ситуацій, Міноборони, МЗС, МВС, СБУ, Ради нацбезпеки та оборони, Державної авіаційної служби, Нацбюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами й «Міжнародних авіаліній України».

Літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерану до Києва зазнав катастрофи невдовзі після злету з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – 11 громадян України (всі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).

Літак був вироблений у 2016 році. Як запевнили в компанії, він був справний і пройшов останнє планове технічне обслуговування перед вильотом 6 січня.

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що домовився з Іраном про тісну координацію слідчих груп двох країн у розслідуванні катастрофи українського літака неподалік Тегерану і визначення її причини.