Трамп і Столтенберґ погодилися, що НАТО може робити «більший внесок» на Близькому Сході

Президент США Дональд Трамп та генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ погодилися, що Північноатлантичний альянс може робити «більший внесок» у стабільність на Близькому Сході.

Пресслужба НАТО повідомила, що посадовці 8 січня провели телефонну розмову.

«Президент попросив генерального секретаря НАТО бути більш залученими на Близькому Сході. Вони погодилися, що НАТО може робити більше для регіональної стабільності та боротьби проти міжнародного тероризму. Вони також погодилися залишатися в тісному контакті стосовно цього питання», – повідомили в Альянсі.

8 січня Іран обстріляв ракетами дві військові бази в Іраці, де дислоковані війська США й інших країн західної коаліції, яка підтримувала Ірак у боротьбі проти угруповання «Ісламська держава». Як заявили в Тегерані, це був лише перший елемент помсти за ліквідацію Сполученими Штатами чільного іранського командувача генерала Касема Солеймані 3 січня

У відповідь президент США Дональд Трамп заявив, що американці не постраждали внаслідок ракетного удару по базах в Іраку. Він повідомив, що Сполучені Штати «продовжують оцінювати, як можуть відповісти на агресію Ірану», і пообіцяв накласти нові економічні санкцій на Тегеран.