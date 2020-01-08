Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
08 січня 2020, Київ 22:54
Новини | Міжнародні

Трамп і Столтенберґ погодилися, що НАТО може робити «більший внесок» на Близькому Сході

Єнс Столтенберґ (л) та Дональд Трамп (п) провели телефонну розмову

Дивитись коментарі

Президент США Дональд Трамп та генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ погодилися, що Північноатлантичний альянс може робити «більший внесок» у стабільність на Близькому Сході.

Пресслужба НАТО повідомила, що посадовці 8 січня провели телефонну розмову.

«Президент попросив генерального секретаря НАТО бути більш залученими на Близькому Сході. Вони погодилися, що НАТО може робити більше для регіональної стабільності та боротьби проти міжнародного тероризму. Вони також погодилися залишатися в тісному контакті стосовно цього питання», – повідомили в Альянсі.

Президент США Дональд Трамп під час звернення до нації з Білого дому щодо удару балістичних ракет, якого Іран завдав по іракських повітряних базах, де розміщуються американські війська. Вашингтон, 8 січня, 2020 року
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Трамп не відповідатиме Ірану військовим способом, запровадить нові санкції

8 січня Іран обстріляв ракетами дві військові бази в Іраці, де дислоковані війська США й інших країн західної коаліції, яка підтримувала Ірак у боротьбі проти угруповання «Ісламська держава». Як заявили в Тегерані, це був лише перший елемент помсти за ліквідацію Сполученими Штатами чільного іранського командувача генерала Касема Солеймані 3 січня

У відповідь президент США Дональд Трамп заявив, що американці не постраждали внаслідок ракетного удару по базах в Іраку. Він повідомив, що Сполучені Штати «продовжують оцінювати, як можуть відповісти на агресію Ірану», і пообіцяв накласти нові економічні санкцій на Тегеран.

Відео атаки Ірану на базу США в Іраку
Embed
Відео атаки Ірану на базу США в Іраку

No media source currently available

0:00 0:00:19 0:00

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG