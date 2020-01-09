Зеленський записав звернення в зв’язку з авіакатастрофою українського «Боїнга»

Президент України Володимир Зеленський записав звернення в зв’язку з катастрофою літака «Міжнародних авіаліній України» в Ірані.

«Ранок 8 січня 2020 року став чорною сторінкою в історії і України, і всього світу. Мої щирі співчуття родичам і близьким одинадцяти загиблих громадян України: Володимира Гапоненка, Олексія Наумкіна, Сергія Хоменка, Катерини Статнік, Ігоря Матькова, Марії Микитюк, Дениса Лихна, Валерії Овчарук, Юлії Сологуб, Олени Малахової та Ольги Кобюк», – заявив президент.

Він зазначив, що держава надасть допомогу родинам загиблих українців.

«Я також висловлюю співчуття родинам інших загиблих. Відомо, що це громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану та Великої Британії», – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що пріоритетом для України є встановлення причин авіакатастрофи.

«Розслідування авіакатастрофи здійснить комісія, створена Організацією цивільної авіації Ісламської Республіки Іран. До Ірану у складі пошуково-рятувальної групи о 3:30 вже прибули 45 наших фахівців, зокрема з Державної авіаційної служби, Національного бюро розслідувань авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами та представники МАУ. Через 2 години вони вирушать до місця катастрофи. Ми очікуємо, що всі вони будуть включені до роботи комісії, зокрема до розшифровки записів «чорних скриньок», – заявив глава держави.

Він має намір провести телефонну розмову з президентом Ірану щодо посилення співпраці з українською стороною для розслідування причин катастрофи.

«Закликаю й міжнародну спільноту, зокрема Канаду, долучитися до розслідування обставин авіакатастрофи українського Боїнга-737», – сказав президент.

Зеленський додав, що в Україні проведуть позапланові та повні перевірки стану безпеки польотів МАУ та інших вітчизняних авіакомпаній.

Літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерану до Києва зазнав катастрофи невдовзі після злету з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – 11 громадян України (всі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).

Літак був вироблений у 2016 році. Як запевнили в компанії, він був справний і пройшов останнє планове технічне обслуговування перед вильотом 6 січня.

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що домовився з Іраном про тісну координацію слідчих груп двох країн у розслідуванні катастрофи українського літака неподалік Тегерану і визначення її причини.