Авіакатастрофа в Ірані: в Україні 9 січня оголошене днем жалоби

В Україні 9 січня оголошене днем жалоби у зв’язку з авіакатастрофою в Ірані. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський після робочої наради з питань, пов’язаних з катастрофою літака «МАУ».

«З метою вшанування пам’яті загиблих Президент постановив приспустити державні прапори України на будинках і спорудах органів державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій», – мовиться у повідомленні.

Указом скасовуються розважально-концертні заходи, вносяться зміни до теле- та радіопередач.

Літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерану до Києва зазнав катастрофи невдовзі після злету з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – 11 громадян України (всі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).

Літак був вироблений у 2016 році. Як запевнили в компанії, він був справний і пройшов останнє планове технічне обслуговування перед вильотом 6 січня.

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що домовився з Іраном про тісну координацію слідчих груп двох країн у розслідуванні катастрофи українського літака неподалік Тегерану і визначення її причини.