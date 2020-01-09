Зеленський вночі провів нараду щодо катастрофи українського «Боїнга»

Вночі 9 січня під головуванням президента України Володимира Зеленського відбулася робоча нарада щодо катастрофи літака «Міжнародних авіаліній України» в Ірані.

Як зазначили у пресслужбі президента, у нараді брали участь прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, міністр оборони України Андрій Загороднюк, міністр закордонних справ Вадим Пристайко, представники інших відомств.

Зеленський також заслухав звіт оперативного штабу щодо поточної ситуації навколо катастрофи літака.

Після наради Зеленський оголосив 9 січня днем жалоби.

Літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерану до Києва зазнав катастрофи невдовзі після злету з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – 11 громадян України (всі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).

Літак був вироблений у 2016 році. Як запевнили в компанії, він був справний і пройшов останнє планове технічне обслуговування перед вильотом 6 січня.

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що домовився з Іраном про тісну координацію слідчих груп двох країн у розслідуванні катастрофи українського літака неподалік Тегерану і визначення її причини.