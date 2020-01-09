Український літак горів перед тим, як розбився – іранське розслідування

Авіалайнер Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) горів перед тим, як розбився на південному заході Тегерану. Це призвело до загибелі всіх, хто перебував на борту – 176 осіб. Про це повідомляє попередній звіт Іранської організації цивільної авіації від 9 січня.

Рейс МАУ вилетів до Києва, але розбився невдовзі після вильоту 8 січня 2020 року з аеропорту імені Імама Хомейні.

Доповідь цитує очевидців з землі та іншого літака. Вони сказали, що двигун палав, коли літак ще перебував у повітрі.

Зазначено, що трирічний літак, який проходив своє останнє планове обслуговування 6 січня 2020 року, незабаром після зльоту повертався назад через невстановлену технічну проблему.

«Літак, який спочатку прямував на захід, щоб залишити зону аеропорту, повернувся праворуч після проблеми і був направлений назад до аеропорту у момент катастрофи», – заявила Іранська організація цивільної авіації на своєму веб-сайті.

Посольство України у Тегерані спочатку звинувачувало несправність двигуна, але пізніше цю заяву прибрало.

Іранські державні ЗМІ спочатку повідомляли, що літак загорівся після того, як розбився, але на державному телеканалі з’явилося відео, на якому показано, що літак вже горів, коли падав з нічного неба.

Українські чиновники заявили, що у літаку було 63 канадця, 82 іранця, 10 шведів, четверо афганців, троє німців та троє британців, а також 11 українців, у тому числі дев’ять членів екіпажу.

Україна оголосила 9 січня днем національної жалоби.

Катастрофа сталася через кілька годин після того, як Іран завдав ракетних ударів по контрольованим США силам в Іраку, що призвело до спекуляцій про те, що літак, можливо, був збитий ракетою.

Однак п’ять джерел в органах безпеки – троє американців, один європеєць і один канадець (які попросили не називати своїх імен) повідомили агенції Reuters, що згідно із попередньою оцінкою західних спецслужб, літак все ж зіткнувся з технічною несправністю і не був збитий ракетою.

Канадське джерело з органів безпеки заявило, що є докази того, що один із двигунів перегрівся.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що його уряд розглядає кілька можливих причин катастрофи літака.

Зеленський попросив людей у телевізійному зверненні утриматися від спекуляцій, теорій змови та поспішних суджень щодо авіакатастрофи.

Він сказав, що буде спілкуватися по телефону з президентом Ірану Хасаном Роугані, щоб активізувати співпрацю в розслідуванні.

Зеленський дав доручення генеральному прокуророві України відкрити кримінальне провадження щодо катастрофи українського літака в Тегерані.

Він повідомив у фейсбуці, що Україна направить в Іран групу експертів для розслідування обставин катастрофи.

«Проводжу постійні консультації з нашими іноземними партнерами. Наш пріоритет – встановлення істини та відповідальних за цю страшну катастрофу», – заявив Зеленський у зверненні на своїй сторінці у смоцмережі.

Іран та Україна домовилися тісно координувати подальші дії своїх слідчих груп, щоб визначити причину авіакатастрофи, повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

Тим часом Канада заявила, має намір відігравати ключову роль у розслідуванні катастрофи українського літака в Ірані, внаслідок якої загинули 63 громадян Канади, незважаючи на відсутність прямих дипломатичних відносин з Тегераном.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив на пресконференції в Оттаві, що 138 із 176 осіб, які перебували на борту літака, мали зв’язок із Канадою. Багато з них були членами великої іранської громади Канади, переважно з Едмонтона.

«Я впевнений, що завдяки нашим діям як через союзників, так і безпосередньо, ми переконаємось, що ми робимо істотний внесок у розслідування», – сказав Трюдо.

Канада розірвала дипломатичні відносини з Іраном у 2012 році, а Італія, як правило, виступає представником у зв’язках між Оттавою та Тегераном.

Трюдо також наголосив на необхідності утримуватися від спекуляцій щодо можливих причин аварії.