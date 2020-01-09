«Схеми»: Зеленський повернувся в Україну з Оману чартером – фото

Президент Володимир Зеленський повернувся в Україну з Оману в ніч з 8-го на 9-те січня – його чартерний рейс приземлився о 2:37 в Міжнародному аеропорту «Київ» (Жуляни). Про це повідомляє журналіст програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проєкт Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший») Михайло Ткач.

Очільник держави повернувся до Києва чартерним рейсом з Маската (столиці Оману) на літаку Bombardier Global Express 6000 із бортовим номером 9H-VJN, що використовується перевізником VistaJet – це авіакомпанія з головним офісом у Мальті.

Знімальна група «Схем» зафіксувала, як після приземлення до літака під‘їхав автомобіль Mercedes-Benz Vito‎, який попрямував на Банкову і за 15 хвилин заїхав на територію Офісу президента.

У будівлі ввімкнули світло на поверсі, де знаходиться кабінет президента. На вулицях довкола ОП журналісти помітили скупчення співробітників державної охорони.

Тим часом Офіс президента у Facebook повідомив, що за участі Володимира Зеленського розпочалася робоча нарада з питань, пов’язаних із катастрофою літака МАУ в Ірані.

Зранку 8 січня речниця президента Юлія Мендель повідомила у Facebook, що «президент (Зеленський – ред.) терміново повертається в Київ» у зв’язку з катастрофою літака Boeing 737-800 українського авіаперевізника МАУ в Ірані. Вранці 8 січня невдовзі після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані розбився лайнер, всі 176 людей на борту – загинули. Як повідомили в РНБО, 11 з них – громадяни України: дев'ятеро членів екіпажу та ще двоє пасажирів.



5 січня президента України Володимира Зеленського помітили в Омані – низка ЗМІ повідомили, що він перебуває там на відпочинку з родиною і оприлюднили фото.

За кілька годин Офіс президента підтвердив, що Зеленський перебуває в Омані: там зазначили, що президент вирушив туди з родиною за власні кошти чартерним рейсом. Водночас у повідомленні ОП йшлося про «зустрічі на найвищому рівні», які були заплановані в очільника держави «найближчими днями».

Згодом в ОП офіційно повідомили про зустріч Володимира Зеленського з міністром, відповідальним за закордонні справи султанату, Юсуфом бін Аляві бін Абдаллою та з головою Резервного фонду Оману Абдулсаламом аль-Муршиді, з якими він обговорював торговельно-економічну та інвестиційну співпрацю України й Оману.