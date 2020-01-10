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10 січня 2020, Київ 19:02
Новини | Політика

США вважають, що український літак ймовірно збила іранська ракета – Помпео

Раніше представники США, Канади і Великої Британії заявили про «високу ймовірність» того, що літак збила іранська ракета, можливо, помилково

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Влада Сполучених Штатів вважає, що літак «Міжнародних авіаліній України» збила іранська ракета, заявив 10 січня державний секретар Майк Помпео. Про це він сказав журналістам у Білому домі.

«Ми вважаємо, що, скоріш за все, цей літак (український літак, який впав незадовго після злету в Ірані – ред.) був збитий іранською ракетою», – повідомив він.

Водночас, за словами голови Державного департаменту, Вашингтон планує дочекатися результатів розслідування, перш ніж робити остаточні висновки.

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«Ми дамо розслідуванню розвинутися, перш ніж ухвалювати фінальне рішення. Важливо докопатися до істини», – додав Помпео.

10 січня Майк Помпео запропонував президенту України Володимиру Зеленському допомогу в розслідуванні катастрофи рейсу PS752.

Раніше представники США, Канади і Великої Британії заявили про «високу ймовірність» того, що літак збила іранська ракета, можливо, помилково. Іран це заперечує.

Літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерану до Києва зазнав катастрофи невдовзі після злету з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – 11 громадян України (всі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).

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