Технічна несправність? Помилка пілота? Ні, український літак рейсу PS752 поблизу Тегерану могла помилково збити запущена ракета

Приблизно через п’ять годин після того, як Іран здійснив обстріл американських військ в Іраку балістичними ракетами, наблизивши Близький Схід іще ближче до війни, рейс PS752 «Міжнародних авіаліній України» вилетів у темряву світанку з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані.

На борту літака були 176 людей, які летіли до Києва, де більшість із них мала пересадку на наступні рейси, зокрема до Канади.

Але лише через дві хвилини польоту, коли «Боїнг 737-800» піднявся на висоту 2400 метрів, він раптово зник із радарів.

Літак упав на землю ще через дві хвилини, всі, хто був на борту, загинули. Перед трагічною загибеллю пілоти не повідомляли ні про які проблеми з літаком.

Це могло бути тому, що проблем насправді не було.

Зараз посадовці США заявляють, що літак, імовірно, збили зенітною ракетою, яку запустили силові структури самого Ірану.

Висновок США може спричинити серйозні наслідки для Ірану, якщо це виявиться правдою. Але він суперечить заяві посадовців Тегерану про те, що аварія літака сталася через технічну несправність.

Звіти приватних консалтингових компаній, що займаються оцінкою ризиків, а також розслідування за відкритими джерелами і західні ЗМІ підтверджують теорію Вашингтону.

Алі Рабії, речник уряду Ірану, одразу ж заперечив висновок США, назвавши його формою «психологічної війни».

Чи була це ракета?

Очевидці, що були на землі, дехто з яких навіть зробив відеозаписи, згадували, як 8 січня бачили об’єкт, що, охоплений вогнем, падав з неба і яскраво спалахнув, упавши невдовзі на землю.

Коли зійшло сонце, слідчі пробиралися через поле з уламками, збираючи багаж, іграшки і частини тіл, намагаючись знайти докази у справі.

МАУ і компанія «Боїнг» заявили, що літак обслуговувався належним чином. Остання перевірка була проведена за кілька днів до аварії. До того ж пілоти були досвідченими – загалом на «Боїнгу-737» вони пропрацювали понад 23 тисячі годин.

Але ще до того, як слідчих отримали можливість більше вивчити місце події, іранські чиновники вже заявили, що аварія була спричинена технічними проблемами.

Цю версію ускладнила, у тому числі, суперечлива інформація посольства України в Тегерані, яке опублікувало заяву про те, що аварія була викликана несправністю двигуна.

Незабаром заяву прибрали з вебсайту і менш ніж через годину опублікували нову, в якій уже не згадувалася причина аварії.

Коли почали виникати питання з приводу того, що сталося насправді, Іран сказав, що не буде передавати бортовий самописець, так звану «чорну скриньку», компанії «Боїнг» у США для розслідування. Це рішення суперечить загальноприйнятій практиці розслідування авіакатастроф.

Політичні й авіаційні аналітики заявляють, що Тегеран потенційно може намагатися приховати «незручні» деталі катастрофи.

Пізніше Рабії сказав, що представники компанії «Боїнг» можуть приїхати до Ірану. Згідно з правилами Організації Об’єднаних Націй, «Боїнг» та авіаційні агентства США мають право брати участь у розслідувані, бо літак був вироблений в Америці. Про це повідомив Радіо Свобода Ентоні Брікгаус, розслідувач авіакатастроф і професор авіації в Університеті повітроплавання Ембрі-Ріддл у Флориді.

Рано-вранці 9 січня Україна відправила до Тегерану групу з 45 розслідувачів, заявивши, що одна з теорій, яку будуть розслідувати, – це ракетний удар. Цю заяву розкритикував голова Організації цивільної авіації Ірану Алі Абедзаде.

«З наукової точки зору неможливо, щоб ракета влучила в український літак, і такі чутки є нелогічними», – сказав Абідзаде іранському напівофіційному інформаційному агентству ISNA.

Російська ракета «Тор»?

Вранці 9 січня лондонська консалтингова компанія оцінки ризиків IHS Markit опублікувала короткий звіт для своїх клієнтів, в якому дійшла висновку, що літак рейсу PS752, «найімовірніше, був помилково збитий за допомогою ракетного комплексу SA-15 Корпусу вартових Ісламської революції».

SA-15 – це позначення НАТО для зенітно-ракетного комплексу малої досяжності російського виробництва, більш відомого як «Тор». Російські інформаційні агентства заявляють, що Іран має щонайменше 29 таких систем, а, може, й більше.

Кілька посадовців у Вашингтоні анонімно повідомили ЗМІ, що американська розвідка дійшла висновку, що є «велика ймовірність» того, що така ракета дійсно збила літак рейсу PS752, ймовірно, помилково.

Президент США Дональд Трамп, виступаючи перед журналістами в Білому домі, незабаром після цього заявив, що має жахливе відчуття щодо інциденту, додавши, що не вважає, що проблема була в технічній несправності.

«Це трагедія, – сказав він. – Хтось із того боку міг помилитися».

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо також заявив, що в катастрофі винна ракета.

Ларрі Венс, слідчий, який прослужив понад два десятиліття в Раді з питань безпеки на транспорті в Канаді, заявив, що миттєва втрата зв’язку і контролю над літаком, найімовірніше, свідчать про бомбу або ракету.

В історії таких вибухів, як цей, немає

«Якщо це була технічна аварія, – ну, це було б щось зовсім унікальне», – сказав Венс Радіо Свобода.

Він сказав, що не може згадати аварії з такою послідовністю подій, що була б викликана технічною несправністю.

«Уявіть, що мало б статися з двигуном, щоб повністю вивести з ладу літак, щоб він взагалі не міг летіти. Це не пожежа двигуна. Це більше схоже на вибух двигуна. З цими двигунами просто так цього не буває. В історії таких вибухів цих двигунів, як цей, немає», – сказав він.

Чи приїде американське агентство в Тегеран?

Були деякі ознаки того, що Іран, можливо, захоче співпрацювати зі Сполученими Штатами у розслідуванні.

У повідомленнях із Ірану йдеться про те, що Тегеран запросив Національну раду США з безпеки на транспорті (NTSB) приєднатися до розслідування.

NTSB є незалежним урядовим агентством США, обов’язком якого є розслідування аварій на транспорті в США, зокрема в цивільній авіації.

У заяві Національної ради з безпеки на транспорті мовиться, що там отримали від Ірану повідомлення про катастрофу, що формально дає агентству США право вимагати участі в розслідуванні.

Також у раді сказали, що призначили в цій справі свого акредитованого представника, але не зазначили, коли він відвідає місце аварії та чи йому взагалі дозволять це зробити.

Оригінал матеріалу – на англомовному сайті Радіо Вільна Європа – Радіо Свобода