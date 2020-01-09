Низка журналістів публікує нові дані про те, що PS752 був збитий

Ввечері 9 січня низка іноземних журналістів опублікувала дані зі своїх джерел про те, що український «Боїнг» компанії «Міжнародні авіалінії України» сполученням Тегеран – Київ був збитий іранською ракетою.

Старший кореспондент Радіо Свобода в Празі Майк Екель опублікував у своєму Twitter звіт відомої міжнародної дослідницької компанії IHS Markit, згідно з яким підрозділ іранського «Корпусу вартових Ісламської революції» збив український літак за допомогою виробленого в Росії зенітно-ракетного комплексу «Тор» (або SA-15).

Американський телеканал CNN із посиланням на низку посадовців США пише, що Вашингтон «дедалі більше вірить, що Іран помилково збив український літак». Теорія ґрунтується на аналізі інформації із супутників, радарів та електронних даних, які збирають американські військові та розвідка.

Кореспондент телеканалу CBS News Кріс Ван Клів у Twitter повідомляє, що американська розвідка зафіксувала інфрачервоні спалахи після запуску двох ракет, імовірно, SA-15. Невдовзі після цього був зафіксований вибух.

Видання Newsweek із посиланням на посадовців Пентагону, американської та іракської розвідки також пише, що літак був збитий за допомогою ракетної системи. Представники американських відомств вважають, що інцидент був випадковим.

Катастрофа рейсу PS752​

Літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерану до Києва зазнав катастрофи невдовзі після злету з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – 11 громадян України (всі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів), а загалом громадяни семи країн.

Літак був вироблений у 2016 році. Як запевнили в авіакомпанії, він був справний і пройшов останнє планове технічне обслуговування перед вильотом 6 січня.

ЗРК «Тор»

Зенітно-ракетний комплекс «Тор» і його модифікації виробляли в СРСР, а нині виробляють у Росії. За даними російської преси, 29 таких комплексів Росія продала Іранові в середині 2000-х років.

Після катастрофи українського літака в соцмережах почали поширювати фотографії предмета, схожого на головну частину ракети ЗРК «Тор», у якій розміщується пристрій наведення. При вибуху бойової частини ракети, що розташована за головною частиною, цей блок наведення не руйнується і падає на землю. Автори первісних публікацій кажуть, що отримали знімки від людей, які зробили їх, і що це було біля житлових будинків в іранському місті Паранд. Але перевірити, де і коли були зроблені фотографії, наразі достеменно не вдалося.

Місто Паранд лежить за півтора десятка кілометрів від точки, де український літак упав у містечку Халаджабад, і на лінії злету з міжнародного аеропорту Тегерану імені імама Хомейні. Літак зник із трекера сайту Flightradar24 якраз приблизно над Парандом – після чого, за першими даними іранського розслідування, намагався розвернутися назад до аеропорту і впав із одним двигуном у вогні.