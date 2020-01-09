США: Трамп має підозри щодо причин катастрофи українського літака в Ірані – «сталося щось жахливе»

Президент США Дональд Трамп заявив, що має підозри щодо причин катастрофи українського літака в Ірані.

Він виступив із цією заявою невдовзі по тому, як американські засоби інформації процитували кількох неназваних чільних посадовців, які заявили про високу ймовірність, що літак був збитий ракетою, ймовірно, випадково.

«Я маю підозри. Він летів у дуже непростому місці, і хтось міг зробити помилку», – сказав Трамп журналістам у Білому домі.

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«Дехто каже, що то була механічна проблема. Я особисто не думаю, що це взагалі можливо», – додав він, коментуючи перші версії іранського розслідування, що літак виробництва американської компанії «Боїнг» міг упасти через технічні проблеми.

За словами Трампа, «сталося щось дуже жахливе».

Напередодні цієї заяви президента США низка засобів інформації навела слова неназваних американських посадовців, які заявили, що з великою ймовірністю літак збила іранська зенітна ракета.

Один із них, за цими повідомленнями, повідомив, що американські супутники відстежили пуск двох ракет, незадовго до аварії літака і зафіксували ознаки вибуху. Тепловий сигнал дав знати, що літак, падаючи, горів.

Двоє посадовців заявили, що у Вашингтоні вважають збиття літака випадковим.

За словами посадовців, імовірно, йшлося про ракети з зенітно-ракетного комплексу SA-15 – так на Заході позначають радянський / російський ЗРК «Тор», що є на озброєнні в Ірану.

Пентагон наразі не коментував цих заяв.

Раніше 9 січня секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов заявив, що версія про збиття українського літака в Ірані ракетою з зенітно-ракетного комплексу «Тор» російського виробництва є однією з тих, які розглядають українські фахівці, надіслані до Ірану.

«Це одна із версій, які ми розглядаємо. Версій ми маємо сім – чотири у відкритому доступі, три версії є поки що закритими», – сказав він в інтерв’ю Радіо Свобода.

У фейсбуці Данилов також написав, що ця версія є серед основних,« бо інформація про виявлення уламків російської ракети поблизу місця катастрофи вже з’явилася в мережі інтернету».

Попереднього дня, 8 січня, п’ять джерел у західних спецслужбах заперечили версію збиття ракетою українського літака, який зазнав катастрофи в Ірані, повідомило агентство «Ройтерз». Ідеться про три американські, одне європейське і одне канадське джерело, які просили не називати їх. За їхніми словами, така була перша оцінка західних розвідок: вони вважали, що причиною катастрофи була технічна несправність, а не збиття зенітною ракетою.

Канадське джерело також додало, що є свідчення того, що один із двигунів літака перегрівся.

Зенітно-ракетний комплекс «Тор» і його модифікації виробляли в СРСР, а нині виробляють у Росії. За даними російської преси, 29 таких комплексів Росія продала Іранові в середині 2000-х років.

Після катастрофи українського літака в соцмережах почали поширювати фотографії предмета, схожого на головну частину ракети ЗРК «Тор», у якій розміщується пристрій наведення. При вибуху бойової частини ракети, що розташована за головною частиною, цей блок наведення не руйнується і падає на землю.

Автори первісних публікацій кажуть, що отримали знімки від людей, які зробили їх, і що це було біля житлових будинків в іранському місті Паранд. Але перевірити, де і коли були зроблені фотографії, наразі достеменно не вдалося.

Місто Паранд лежить за півтора десятка кілометрів від точки, де український літак упав у містечку Халаджабад, і на лінії злету з міжнародного аеропорту Тегерану імені імама Хомейні. Літак зник із трекера сайту Flightradar24 якраз приблизно над Парандом – після чого, за першими даними іранського розслідування, намагався розвернутися назад до аеропорту і впав із одним двигуном у вогні.

Літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерану до Києва зазнав катастрофи невдовзі після злету з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – 11 громадян України (всі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).

Літак був вироблений у 2016 році. Як запевнили в компанії, він був справний і пройшов останнє планове технічне обслуговування перед вильотом 6 січня.