Зеленський обговорив із Роугані розслідування авіакатастрофи в Ірані

Президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом Ірану Хасаном Роугані розслідування падіння літака «Міжнародних авіаліній України» поблизу Тегерана, повідомив Офіс президента.

Під час телефонної розмови Зеленський висловив співчуття через загибель громадян Ірану.

«Сподіваюся на ваше сприяння у проведенні прозорого, всебічного та об’єктивного розслідування задля якнайшвидшого встановлення обставин цієї трагічної події», – сказав Зеленський.

Згідно з повідомленням, іранська сторона запевнила у повній взаємодії для проведення об’єктивного розслідування та встановлення причин трагедії. Роугані наголосив, що Іран надаватиме групі українських експертів оперативний доступ до всіх необхідних даних.

Літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерану до Києва зазнав катастрофи невдовзі після злету з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – 11 громадян України (всі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів), а загалом громадяни семи країн.

Літак був вироблений у 2016 році. Як запевнили в авіакомпанії, він був справний і пройшов останнє планове технічне обслуговування перед вильотом 6 січня.