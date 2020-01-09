Керівник бюро NBC News в Тегерані пише, що державні ЗМІ Ірану пишуть про "психологічну війну" з боку ЦРУ:
Зеленський дякує Трюдо:
Тим часом Президент України Володимир Зеленський зустрівся з родичами українців, загиблих в авіакатастрофі в Ірані:
Розумію, що жодні слова підтримки не заглушать їхнього пекельного болю. Держава надасть їм усю необхідну допомогу, зокрема фінансову. Розумію, що жодні виплати не повернуть їм рідних людей. Мабуть, найважливіше, що може й повинна зробити для них держава, – це дати вичерпні відповіді щодо всіх обставин трагедії
Bellingcat аналізує відео, яке могло б стати свідченням влучання ракети в український борт МАУ:
The New York Times пише, що верифікував відео з Тегерану, яке у Твіттері називають ударом ракет по рейсу PS752:
А ось версії російських ЗМІ щодо того, чому зазнав катастрофи український літак в Ірані. Колеги зі StopFake зібрали:
Офіс президента після 20:00 повідомляє про телефонну розмову: Володимир Зеленський у телефонній розмові з Джастіном Трюдо висловив співчуття у зв’язку із загибеллю громадян Канади під час авіакатастрофи в Ірані
Також Зеленський провів телефонну розмову з Високим представником ЄС із закордонних справ і безпекової політики, Віце-президентом Європейської комісії Жозепом Боррелем.
«Вдячний за солідарність і співчуття з боку керівництва Євросоюзу. Ми докладаємо всіх необхідних зусиль для з’ясування причин авіакатастрофи в Тегерані та готові тісно співпрацювати з країнами, чиї громадяни загинули внаслідок цієї жахливої трагедії», – зауважив Президент України.
Один з розслідувачів Bellingcat Христо Грозев пише про відео, яке обговорюють в Твіттері:
Кореспондент Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода Крістофер Міллер звертає увагу:
Прем'єр Канади Джастін Трюдо готує спеціальну заяву в 21:00 за Києвом
Кореспондент телеканалу CBS News Кріс Ван Клів у Twitter повідомляє, що американська розвідка зафіксувала інфрачервоні спалахи після запуску двох ракет:
Голова Організації цивільної авіації Ірану Алі Абедзаде заперечив «нелогічні чутки» про те, що український літак збила ракета біля Тегерана, пише напів офіційне іранське агентство ISNA.
«Якби ракета чи снаряд влучили в літак, він мав би вільне падіння», – заявив Абедзаде у коментарі CNN.
Що таке ЗРК «Тор»?
Зенітно-ракетний комплекс «Тор» і його модифікації виробляли в СРСР, а нині виробляють у Росії. За даними російської преси, 29 таких комплексів Росія продала Іранові в середині 2000-х років.Після катастрофи українського літака в соцмережах почали поширювати фотографії предмета, схожого на головну частину ракети ЗРК «Тор», у якій розміщується пристрій наведення. При вибуху бойової частини ракети, що розташована за головною частиною, цей блок наведення не руйнується і падає на землю. Автори первісних публікацій кажуть, що отримали знімки від людей, які зробили їх, і що це було біля житлових будинків в іранському місті Паранд.
Але перевірити, де і коли були зроблені фотографії, наразі достеменно не вдалося.Місто Паранд лежить за півтора десятка кілометрів від точки, де український літак упав у містечку Халаджабад, і на лінії злету з міжнародного аеропорту Тегерану імені імама Хомейні. Літак зник із трекера сайту Flightradar24 якраз приблизно над Парандом – після чого, за першими даними іранського розслідування, намагався розвернутися назад до аеропорту і впав із одним двигуном у вогні.
Президент США Дональд Трамп заявив, що має підозри щодо причин катастрофи українського літака в Ірані
Старший кореспондент Радіо Свобода в Празі Майк Екель опублікував у своєму Twitter звіт відомої міжнародної дослідницької компанії IHS Markit, згідно з яким підрозділ іранського «Корпусу вартових Ісламської революції» збив український літак за допомогою виробленого в Росії зенітно-ракетного комплексу «Тор» (або SA-15):