Ввечері 9 січня низка іноземних журналістів опублікувала дані зі своїх джерел про те, що український «Боїнг» компанії «Міжнародні авіалінії України» сполученням Тегеран – Київ був збитий іранською ракетою.

Після цього агентства Reuters i AP опублікували інформацію з посиланням на американських неназваних чільних посадовців, які заявили про високу ймовірність, що літак був збитий ракетою, ймовірно, випадково.

Президент США Дональд Трамп заявив, що має підозри щодо причин катастрофи українського літака в Ірані. «Я маю підозри. Він летів у дуже непростому місці, і хтось міг зробити помилку», – сказав він.

Радіо Свобода публікує останні повідомлення на тему того, що український літак МАУ рейсом Тегеран – Київ міг бути збитий: