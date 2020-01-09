Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
09 січня 2020, Київ 21:42
Світ

Live Живий блог: Літак МАУ та іранська ракета - нові дані про катастрофу PS752

Західні ЗМІ повідомляють з посиланням на свої джерела, що літак МАУ був збитий

Коротко про головне

Ввечері 9 січня низка іноземних журналістів опублікувала дані зі своїх джерел про те, що український «Боїнг» компанії «Міжнародні авіалінії України» сполученням Тегеран – Київ був збитий іранською ракетою.

Після цього агентства Reuters i AP опублікували інформацію з посиланням на американських неназваних чільних посадовців, які заявили про високу ймовірність, що літак був збитий ракетою, ймовірно, випадково.

Президент США Дональд Трамп заявив, що має підозри щодо причин катастрофи українського літака в Ірані. «Я маю підозри. Він летів у дуже непростому місці, і хтось міг зробити помилку», – сказав він.

Радіо Свобода публікує останні повідомлення на тему того, що український літак МАУ рейсом Тегеран – Київ міг бути збитий:

ОНОВИТИ

Керівник бюро NBC News в Тегерані пише, що державні ЗМІ Ірану пишуть про "психологічну війну" з боку ЦРУ:

Зеленський дякує Трюдо:

Тим часом Президент України Володимир Зеленський зустрівся з родичами українців, загиблих в авіакатастрофі в Ірані:

Розумію, що жодні слова підтримки не заглушать їхнього пекельного болю. Держава надасть їм усю необхідну допомогу, зокрема фінансову. Розумію, що жодні виплати не повернуть їм рідних людей. Мабуть, найважливіше, що може й повинна зробити для них держава, – це дати вичерпні відповіді щодо всіх обставин трагедії

Bellingcat аналізує відео, яке могло б стати свідченням влучання ракети в український борт МАУ:

The New York Times пише, що верифікував відео з Тегерану, яке у Твіттері називають ударом ракет по рейсу PS752:

А ось версії російських ЗМІ щодо того, чому зазнав катастрофи український літак в Ірані. Колеги зі StopFake зібрали:

Офіс президента після 20:00 повідомляє про телефонну розмову: Володимир Зеленський у телефонній розмові з Джастіном Трюдо висловив співчуття у зв’язку із загибеллю громадян Канади під час авіакатастрофи в Ірані

Також Зеленський провів телефонну розмову з Високим представником ЄС із закордонних справ і безпекової політики, Віце-президентом Європейської комісії Жозепом Боррелем.

«Вдячний за солідарність і співчуття з боку керівництва Євросоюзу. Ми докладаємо всіх необхідних зусиль для з’ясування причин авіакатастрофи в Тегерані та готові тісно співпрацювати з країнами, чиї громадяни загинули внаслідок цієї жахливої трагедії», – зауважив Президент України.

Один з розслідувачів Bellingcat​ Христо Грозев пише про відео, яке обговорюють в Твіттері:

Кореспондент Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода Крістофер Міллер звертає увагу:

Прем'єр Канади Джастін Трюдо готує спеціальну заяву в 21:00 за Києвом

Кореспондент телеканалу CBS News Кріс Ван Клів у Twitter повідомляє, що американська розвідка зафіксувала інфрачервоні спалахи після запуску двох ракет:

Голова Організації цивільної авіації Ірану Алі Абедзаде заперечив «нелогічні чутки» про те, що український літак збила ракета біля Тегерана, пише напів офіційне іранське агентство ISNA.

«Якби ракета чи снаряд влучили в літак, він мав би вільне падіння», – заявив Абедзаде у коментарі CNN.

Що таке ЗРК «Тор»?

Зенітно-ракетний комплекс «Тор» і його модифікації виробляли в СРСР, а нині виробляють у Росії. За даними російської преси, 29 таких комплексів Росія продала Іранові в середині 2000-х років.Після катастрофи українського літака в соцмережах почали поширювати фотографії предмета, схожого на головну частину ракети ЗРК «Тор», у якій розміщується пристрій наведення. При вибуху бойової частини ракети, що розташована за головною частиною, цей блок наведення не руйнується і падає на землю. Автори первісних публікацій кажуть, що отримали знімки від людей, які зробили їх, і що це було біля житлових будинків в іранському місті Паранд.

Але перевірити, де і коли були зроблені фотографії, наразі достеменно не вдалося.Місто Паранд лежить за півтора десятка кілометрів від точки, де український літак упав у містечку Халаджабад, і на лінії злету з міжнародного аеропорту Тегерану імені імама Хомейні. Літак зник із трекера сайту Flightradar24 якраз приблизно над Парандом – після чого, за першими даними іранського розслідування, намагався розвернутися назад до аеропорту і впав із одним двигуном у вогні.

Президент США Дональд Трамп заявив, що має підозри щодо причин катастрофи українського літака в Ірані

Трамп про технічні проблеми літака МАУ: «Я не думаю, що це взагалі можливо» – відео
Embed
Трамп про технічні проблеми літака МАУ: «Я не думаю, що це взагалі можливо» – відео

No media source currently available

0:00 0:00:59 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Старший кореспондент Радіо Свобода в Празі Майк Екель опублікував у своєму Twitter звіт відомої міжнародної дослідницької компанії IHS Markit, згідно з яким підрозділ іранського «Корпусу вартових Ісламської революції» збив український літак за допомогою виробленого в Росії зенітно-ракетного комплексу «Тор» (або SA-15):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

В ІНШИХ ЗМІ

Загрузка...
Нагору
XS
SM
MD
LG