Британія обіцяє допомогти Україні в розслідуванні причин катастрофи літака в Ірані

Лондон – Прем’єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон мав телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Керівник британського уряду висловив своє занепокоєння щодо повідомлень про те, що, можливо, український пасажирський літак «Міжнародних авіаліній України» було збито ракетою. Резиденція британського прем’єра на Давнінґ-стріт закликала до проведення ретельного розслідування, а також запропонувала Україні усю необхідну допомогу. Боріс Джонсон також висловив налаштованість Сполученого Королівства на підтримку суверенітету України.

Давнінґ-стріт заявила, що британське керівництво негайно бажає розібратися, чи український пасажирський літак було таки збито ракетою в Ірані, на тлі подальших повідомлень, які вказують на саме таку причину катастрофи літака «Міжнародних авіаліній України», який здійснював рейс зі столиці Ірану Тегерану до Києва.

Резиденція британського прем’єра разом з тим висловила своє глибоке занепокоєння щодо реальних причин катастрофи літака, що призвела до загибелі усіх 176 людей, які перебували на його борту.

ТВІТ: «Повідомлення щодо того, що український авіалайнер було збито іранською ракетою, викликають надзвичайне занепокоєння, каже речник Боріса Джонсона»

Прем’єр-міністр Сполученого Королівства Боріс Джонсон провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, принагідно висловивши своє співчуття щодо катастрофи українського пасажирського літака і загибелі людей.

Поміж жертв цієї трагедії були також троє громадян Великої Британії – інженер Сем Зокаї з графства Саррей, Саїд Тахмасебі із західного Лондона та Мохамед Реза Кадхода-заде з південноанглійського міста Брайтона.

Президент України Володимир Зеленський також повідомив у телефонній розмові з британським керівником останні подробиці, отримані з місця подій. Прем’єр-міністр Боріс Джонсон, зі свого боку, запропонував Україні допомогу Сполученого Королівства і британських фахівців у справі розслідування причин катастрофи.

Разом з тим, Джонсон у розмові з президентом України наголосив на подальшій і незмінній підтримці Сполученим Королівством суверенітету України і обидва керівники погодились здійснювати подальші спільні зусилля у напрямку зміцнення обопільних стосунків між Британією та Україною.

ТВІТ: «Висловив найглибші співчуття Борісові Джонсону з приводу трагічної загибелі трьох британських громадян у авіакатастрофі в Ірані. Україна вдячна за всеосяжну підтримку Сполученого Королівства. Чекаю з нетерпінням, щоб активізувати нашу двосторонню співпрацю і відвідати Лондон на запрошення Боріса Джонсона».

Телефонна розмова двох керівників відбулася на тлі повідомлень американських засобів масової інформації, що офіційні представники Вашингтона почали висловлювати впевненість, що український пасажирський літак таки було збито іранцями.

Я закликаю до проведення всеосяжного розслідування, якому можна було б довіряти

Саме з огляду на це, керівник уряду Британії Боріс Джонсон висловив своє глибоке бажання побачити проведення ретельного, правдивого та прозорого розслідування.

«Я закликаю до проведення всеосяжного розслідування, якому можна було б довіряти. Це прозоре розслідування мало б встановити всі деталі того, що стало причиною падіння українського пасажирського літака в Ірані», – заявив британський прем’єр-міністр.

Речник Давнінґ-стріт, у свою чергу, оприлюднив заяву резиденції британського прем’єра, в якій йдеться, що британське керівництво не бажає висловлюватися щодо можливих причин катастрофи українського літака до того, допоки не з’являться фахові висновки з цього питання. Водночас британський уряд ретельно вивчає повідомлення з місця аварії, висловлюючи своє граничне занепокоєння щодо реальних причин катастрофи літака «Міжнародних авіаліній України».

Тим часом британський журналіст-розслідувач Еліот Гіґґінс, засновник вебсайту Bellingcat, який активно розслідував причини збиття пасажирського літака рейсу МН17 на Донбасі, оприлюднив фото уламків російської ракети «Тор», яка використовується для враження літаків на малій висоті. Еліотт нагадав, що Іран закупив 29 пускових установок «Тор» у Росії 2007 року. Втім Гіґґінс додає, що незалежне підтвердження автентичності цих уламків може стати доволі складним завданням.

ТВІТ: «І надалі не підтверджено, і буде складно встановити географічне розташування цих уламків з того, що видно на цьому фото»