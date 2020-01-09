П’ять джерел у західних спецслужбах заперечили версію збиття літака МАУ ракетою – агентство

П’ять джерел у західних спецслужбах заперечили версію збиття ракетою українського літака, який 8 січня зазнав катастрофи в Ірані, повідомило агентство «Ройтерз».

Ідеться про три американські, одне європейське і одне канадське джерело, які просили не називати їх, пише агентство.

За їхніми словами, така перша оцінка західних розвідок: вони вважають, що причиною катастрофи була технічна несправність, а не збиття зенітною ракетою.

Канадське джерело також додало, що є свідчення того, що один із двигунів літака перегрівся.

Ці заяви були висловлені ще до того, як секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов заявив, що версія про збиття українського літака в Ірані ракетою з зенітно-ракетного комплексу «Тор» російського виробництва є однією з тих, які розглядають українські фахівці, надіслані до Ірану.

«Це одна із версій, які ми розглядаємо. Версій ми маємо сім – чотири у відкритому доступі, три версії є поки що закритими», – сказав він в інтерв’ю Радіо Свобода.

У фейсбуці Данилов також написав, що ця версія є серед основних,« бо інформація про виявлення уламків російської ракети поблизу місця катастрофи вже з’явилася в мережі інтернету».

У соцмережах перепубліковують фотографії предмета, схожого на головну частину ракети зенітно-ракетного комплексу «Тор», у якій розміщується пристрій наведення. При цьому стверджують, що цей предмет був знайдений на місці аварії українського літака. Але перевірити, де і коли були зроблені фотографії, наразі не вдалося. ЗРК «Тор» виробляли в СРСР, а нині виробляють у Росії; російська преса пише, що майже три десятки таких комплексів Росія продала Іранові в 2000-х роках.

В Ірані невдовзі після катастрофи речник Міністерства транспорту заявив, що в літака перед падінням зайнявся один із двигунів. Також у попередньому звіті Організації цивільної авіації Ірану, оприлюдненому 9 січня, з посиланням на очевидців на землі і в іншому літаку, що летів поруч, мовиться, що літак горів перед тим, як розбився: його двигун палав, коли літак іще був у повітрі.

Посольство України в Тегерані невдовзі після катастрофи заявило, що за інформацією, наданою іранською стороною, причиною катастрофи українського «Боїнга» стала аварія двигуна, а версія теракту чи ракетної атаки виключається. Згодом ці слова з сайту посольства зникли, а потім їх замінили на такий текст: «Інформація щодо причин авіакатастрофи з’ясовується комісією. Будь-які заяви щодо причин аварії до рішення комісії не мають офіційного характеру». Як інформує агентство «Ройтерз», представник посольства повідомив, що зняти первісний текст попросили іранські посадовці.

Літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерану до Києва зазнав катастрофи невдовзі після злету з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – 11 громадян України (всі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів), а загалом громадяни семи країн.

Літак був вироблений у 2016 році. Як запевнили в авіакомпанії, він був справний і пройшов останнє планове технічне обслуговування перед вильотом 6 січня.