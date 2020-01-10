Зеленський: версія про влучання ракети в літак МАУ не виключається, але наразі не підтверджена

Версія про те, що український літак в Ірані був збитий іранською ракетою, не виключається, але станом на сьогодні не є підтвердженою, заявляє президент України Володимир Зеленський. Він написав про це у фейсбуці вранці 10 січня.

За словами президента, українські фахівці долучилися до розслідування катастрофи.

«Сьогодні комісія з розслідування причин катастрофи літака компанії «Міжнародні авіалінії України» продовжує роботу. Українські фахівці залучені до цього процесу. Ми очікуємо, що їм буде надана вся інформація та всі доступи, які є необхідними для проведення об’єктивного розслідування. Ми тримаємо постійний зв’язок з нашими представниками. Версія про влучання ракети в літак не виключається, але станом на сьогодні не є підтвердженою», – написав Зеленський.

Він закликав всіх міжнародних партнерів – «передусім уряди США, Канади та Великої Британії» – надати дані й докази, які стосуються катастрофи, у розпорядження комісії з розслідування причин, «враховуючи останні заяви лідерів держав у ЗМІ».

«Вдень матиму розмову щодо перебігу розслідування з державним секретарем США Майком Помпео. Наша мета – встановити беззаперечну істину. Ми вважаємо це обов’язком всієї міжнародної спільноти перед сім’ями загиблих та пам’яттю жертв катастрофи. Цінність людського життя вища за будь-які політичні мотиви», – додав президент.

Перед цим представники США, Канади і Великої Британії заявили про «високу ймовірність» того, що літак збила іранська ракета, можливо, помилково. Іран це заперечує.

Катастрофа рейсу PS752

Літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерану до Києва зазнав катастрофи невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, в тому числі 63 канадці та 11 українців (всі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).

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Літак був вироблений у 2016 році. Як запевнили в авіакомпанії, він був справний і пройшов останнє планове технічне обслуговування перед вильотом 6 січня.

Причини аварії

9 січня агентство Reuters повідомило, що п’ять джерел у західних спецслужбах заперечували версію збиття українського літака ракетою.

Водночас секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов у коментарі Радіо Свобода заявив, що існує сім версій трагедії – чотири з них у відкритому доступі, ще три були «поки що закритими». Серед них була версія, що український літак збили за допомогою зенітно-ракетного комплексу «Тор» російського виробництва (або SA-15).

Ввечері 9 січня низка іноземних журналістів із посиланням на свої джерела повідомила, що, імовірно, літак помилково збила іранська ракета.

Одночасно президент США Дональд Трамп заявив: «Я маю підозри. Він летів у дуже непростому місці, і хтось міг зробити помилку». На його думку, «сталося щось дуже жахливе».

Голова Організації цивільної авіації Ірану Алі Абедзаде заперечив «нелогічні чутки» про те, що український літак збила ракета біля Тегерана.

ЗРК «Тор»

Зенітно-ракетний комплекс «Тор» і його модифікації виробляли в СРСР, а нині виробляють у Росії. За даними російської преси, 29 таких комплексів Росія продала Іранові в середині 2000-х років.

Після катастрофи українського літака в соцмережах почали поширювати фотографії предмета, схожого на головну частину ракети ЗРК «Тор», у якій розміщується пристрій наведення. При вибуху бойової частини ракети, що розташована за головною частиною, цей блок наведення не руйнується і падає на землю. Автори первісних публікацій кажуть, що отримали знімки від людей, які зробили їх, і що це було біля житлових будинків в іранському місті Паранд. Але перевірити, де і коли були зроблені фотографії, наразі достеменно не вдалося.

Місто Паранд лежить за півтора десятка кілометрів від точки, де український літак упав у містечку Халаджабад, і на лінії злету з міжнародного аеропорту Тегерану імені імама Хомейні. Літак зник із трекера сайту Flightradar24 якраз приблизно над Парандом – після чого, за першими даними іранського розслідування, намагався розвернутися назад до аеропорту і впав із одним двигуном у вогні.