Іран заперечує «нелогічні чутки» про те, що український літак збили

Голова Організації цивільної авіації Ірану Алі Абедзаде заперечив «нелогічні чутки» про те, що український літак збила ракета біля Тегерана, пише напів офіційне іранське агентство ISNA.

«Якби ракета чи снаряд влучили в літак, він мав би вільне падіння», – заявив Абедзаде у коментарі CNN.

За його словами, «пілот намагався повернути до аеропорту, але не зміг».

Катастрофа рейсу PS752​

Літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерану до Києва зазнав катастрофи невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, в тому числі 11 українці (всі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).

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Літак був вироблений у 2016 році. Як запевнили в авіакомпанії, він був справний і пройшов останнє планове технічне обслуговування перед вильотом 6 січня.

Причини аварії

9 січня агентство Reuters повідомило, що п’ять джерел у західних спецслужбах заперечували версію збиття українського літака ракетою.

Водночас секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов у коментарі Радіо Свобода заявив, що існує сім версій трагедії – чотири з них у відкритому доступі, ще три були «поки що закритими». Серед них була версія, що український літак збили за допомогою зенітно-ракетного комплексу «Тор» російського виробництва (або SA-15).

Ввечері 9 січня низка іноземних журналістів із посиланням на свої джерела повідомила, що, імовірно, літак помилково збила іранська ракета.

Одночасно президент США Дональд Трамп заявив: «Я маю підозри. Він летів у дуже непростому місці, і хтось міг зробити помилку». На його думку, «сталося щось дуже жахливе».

ЗРК «Тор»

Зенітно-ракетний комплекс «Тор» і його модифікації виробляли в СРСР, а нині виробляють у Росії. За даними російської преси, 29 таких комплексів Росія продала Іранові в середині 2000-х років.

Після катастрофи українського літака в соцмережах почали поширювати фотографії предмета, схожого на головну частину ракети ЗРК «Тор», у якій розміщується пристрій наведення. При вибуху бойової частини ракети, що розташована за головною частиною, цей блок наведення не руйнується і падає на землю. Автори первісних публікацій кажуть, що отримали знімки від людей, які зробили їх, і що це було біля житлових будинків в іранському місті Паранд. Але перевірити, де і коли були зроблені фотографії, наразі достеменно не вдалося.

Місто Паранд лежить за півтора десятка кілометрів від точки, де український літак упав у містечку Халаджабад, і на лінії злету з міжнародного аеропорту Тегерану імені імама Хомейні. Літак зник із трекера сайту Flightradar24 якраз приблизно над Парандом – після чого, за першими даними іранського розслідування, намагався розвернутися назад до аеропорту і впав із одним двигуном у вогні.