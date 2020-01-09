Напруженість між США та Іраном ускладнює розслідування катастрофи українського літака (світова преса)

Напруженість між США та Іраном ускладнює розслідування катастрофи українського літака – The Wall Street Journal

«Турецьки потік»: Європі потрібен газ, а у Росії він є – EuroNews

Лідери ЄС та Великої Британії готуються почати нові переговори щодо «Брекзиту» – The Washington Post

Труднощі розслідування

Американське видання The Wall Street Journal повідомляє, що розслідування причин авіакатастрофи літака МАУ ускладнюється на тлі напруженості між США та Іраном. Згідно з міжнародною конвенцією, брати участь у розслідуванні має право країна походження авіалінії та компанія-виробник літака. Зазвичай доступ до місця катастрофи також надають американському Агентству з розслідування транспортних пригод. Але, як зазначають автори статті, після того, як Іран пригрозив помститися США за вбивство іранського генерала Касела Солеймані, у слідства можуть виникнути труднощі.

Газета нагадує, що іранські слідчі вже знайшли чорні скриньки літака, але згідно зі словами Алі Абедзаде глави Іранської організації цивільної авіації, з огляду на політичну ситуацію, організація не надасть США та американській компанії «Боїнг» доступ до скриньок.

США ж заявили, що уважно стежать за інцидентом. Вони готові запропонувати Україні допомогу та закликали до співпраці у розслідувані, як це передбачено міжнародними договорами, пише видання. Деякі американські посадовці з питань повітряної безпеки припускають, що, можливо, причиною катастрофи було вороже втручання, однак додають, що робити будь-які висновки зарано, мовиться у статті.

Зі свого боку, державне інформаційне агентство Ірану повідомило, що аварія сталася внаслідок пожежі двигуна, спричиненої технічною несправністю, але не пояснило, як дійшло такого висновку. До того ж, зазвичай, як пишуть автори статті, пошук причини аварії триває місяцями, а інколи навіть роками.

Розслідування того, що стало причиною аварії українського літака незабаром після його вильоту з Тегерану, стикнулося з труднощами на тлі напруженості між США та Іраном:

Значення нового трубопроводу «Турецький потік»

Європейське видання EuroNews пише, що відкриття «Турецького потоку» стало геополітичним кроком для Володимира Путіна та економічним успіхом для Туреччини. Незважаючи на спроби Європи диверсифікувати джерела енергії, багато європейських країн все ще дуже залежать від російського газу. А завдяки новому трубопроводу, на щастя для Путіна, ця залежність не зменшиться. До того ж, мовиться у статті, «вишенькою на торті» для Росії є те, що «Турецький потік» іде в обхід України.

Більшість експертів погоджуються, що «Турецький потік» є частиною планів Росії обійти Україну, яка є основним транзитним маршрутом для поставок газу в Європу. Видання нагадує, що Україна не імпортує російський газ безпосередньо з 2015 року. Натомість отримує газ через Словаччину, Угорщину та Польщу.

Автор статті також ставить питання, чи могла б Росія припинити постачання газу до Європи, як це було в Україні в 2000-х роках через питання щодо цін. Посилаючись на слова аналітика з питань природного газу Сергія Капітонова, для Росії «було б самогубством» припинити поставки газу до Європи. Росія прямо залежить від доходів за газ в Європу, що складає близько 15% всіх доходів російського експорту, пише видання.

Європі потрібен газ, у Росії він є – ось що Вам потрібно знати про російсько-турецький трубопровід:

«Шлюб» Великої Британії та ЄС закінчився

У американському виданні The Washington Post повідомляють, що 8 січня Європа і Велика Британія провели нові переговори щодо своїх майбутніх відносин після «Брекзиту». Нова глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн попередила британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона про те, що, ймовірно, буде «неможливо» для обох сторін повністю завершити вихід Британії до кінця 2020 року з огляду на «дуже короткі» терміни, пише видання.

У газеті додають, що Фон дер Ляєн заявила, що якщо уряд Джонсона хоче отримати найсприятливіші умови після виходу з ЄС та мати доступ до найбільшого ринку планети, Британія повинна погодитися з правилами та положеннями ЄС. Без вільного переміщення європейських громадян до Великої Британії, «у вас не буде вільного переміщення товарів, послуг і капіталу», додала вона.

«Шлюб» Великої Британії та ЄС закінчився, сказала Фон дер Ляєн, але вона сподівається, що обидві сторони зможуть досягти торгової угоди з «нульовими тарифами, нульовим демпінгом та нульовими квотами», пише видання.

У статті додають, що у відповідь Джонсон сказав, що Британія твердо має намір покинути Європейський Союз до кінця року. Також він додав, що «ми хочемо укласти широку угоду про вільну торгівлю, яка охоплює товари, послуги та співпрацю в інших сферах», – йдеться у статті.

Лідери ЄС та Великобританії готуються почати нові переговори щодо «Брикзиту» через вихід Великобританії з блоку: