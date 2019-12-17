Британія встановила жорсткі строки укладення угоди про Brexit

Велика Британія встановила жорсткий термін для укладення угоди з Євросоюзом про вихід країни з ЄС. Про це повідомляє Reuters.

Лондон планує укласти угоду з Брюсселем до кінця 2020 року.

Сьогодні, 17 грудня, прем’єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон та президент Єврокомісії Урсула фон Дер Ляйєн домовилися працювати більш енергійно, щоб вчасно досягти домовленості.

Речник прем’єр-міністра Сполученого королівства Боріса Джонсона напередодні заявив, що законопроєкт про Brexit 20 грудня внесуть на розгляд парламенту Великої Британії. За його словами, законопроєкт має встановити умови угоди щодо виходу країни з ЄС.

Представник Джонсона додав, що уряд впевнений у можливості укладення довгострокової угоди про вільну торгівлю з Брюсселем.