У Британії проходять позачергові парламентські вибори

У Великій Британії 12 грудня розпочалося голосування на парламентських виборах, результати яких можуть вирішити, чи буде завершений шлях виходу країни з Європейського союзу, а чи навпаки Британія залишиться у блоці.

Голосування розпочалося о 7-й годині ранку (9:00 – за Києвом) та закінчиться о 10-й вечора (опівночі за Києвом) і триватиме в 650 виборчих округах Сполученого Королівства, де кандидатам треба набрати значну кількість голосів, щоб отримати місце в Палаті громад.

За соціологічними опитуваннями, найбільше шансів має Консервативна партія, очолювана прем’єр-міністром Борісом Джонсоном, який пообіцяв довести «Брекзит» до кінця. На другому місці – лейбористська опозиційна партія на чолі з Джеремі Корбіном, який запропонував переглянути умови виходу Британії з ЄС і провести новий референдум. Попри це, жодна з двох найбільших партій не отримає простої більшостіу щонайменше 326 місць. Щоб сформувати уряд, переможець повинен буде або створити офіційну коаліцію з меншими партіями, або шукати підтримку на більш неформальній основі.

Тенденції голосування за останні роки також показують, що симпатії британських виборців до традиційних партій зменшуються, а популярність невеликих партій зростає.

Так, нова «Партія Брекзиту» Найджела Фараджа безапеляційно виступає за вихід з ЄС. На противагу їй – ліберал-демократи на чолі з Джо Суінсоном – виступають за відмову від Brexit.

Крім питання Brexit, опитування громадської думки показали, що виборці у Британії також стурбовані долею Національної служби охорони здоров’я, проблемами зі злочинністю, економікою та імміграцією.