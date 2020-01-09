Іран не зобов’язаний передавати «чорні скриньки» – експерт з авіаційного права

Згідно із Конвенцією про міжнародну цивільну авіацію (Чиказька конвенція), підписантом якої є Іран, він повинен забезпечити розслідування причин катастрофи на території своєї країни із залученням України, де зареєстрований літак, та компанії «Боїнг», виробника літака, але у тої же час Іран не зобов’язаний передавати «чорні скриньки». Про це «Голосу Америки» розповів юрист, експерт з авіаційного права Андрій Гук.

Раніше Іран відмовився передавати самописці фахівцям компанії «Боїнг».

Якщо ж Іран нікого не допустить до самої процедури вивчення цих скриньок, от це вже буде викликати сумніви щодо їхнього розслідування



«Чи повинні вони передати комусь «чорні скриньки»? Такого обов’язку немає. Є обв’язок розслідувати. Іран може самостійно прийняти рішення, чи вони будуть робити це самі чи вони передадуть їх в якусь лабораторію. Те що не передають до «Боїнг» і США – це нормально і навіть, я б сказав, правильно. Якщо ж Іран нікого не допустить до самої процедури вивчення цих скриньок, от це вже буде викликати сумніви щодо їхнього розслідування. Як правило, навіть коли комісія самостійно досліджує скриньки, все одно допускаються інші експерти і спостерігачі», – сказав він.

Американський авіаційний експерт Мадху Уннікрішан, редактор Airline Weekly, припустив, що Іран надішле «чорні скриньки» для аналізу до лабораторії в якійсь європейській країні.

Як правило, якщо країна, в якій сталася аварія, не має експертизи, щоб аналізувати «чорну скриньку», то її надсилають закордон для аналізу



«Як правило, якщо країна, в якій сталася аварія, не має експертизи, щоб аналізувати «чорну скриньку», то її надсилають закордон для аналізу. Подібна ситуація сталася у березні цього року після падіння літака в Ефіопії («Боїнг» 737 MAX Ефіопських авіаліній – ред.), і Ефіопія ухвалила рішення не надсилати це у США, хоча це літак «Боїнга», а надіслати у Францію. Я очікую, що щось подібне станеться і тут, якщо Іран вирішить, що не володіє достатньою експертизою», – вважає експерт.

Хоча, згідно з Конвенцією, Іран зобов’язаний розглянути та задовольнити запит щодо участі у роботі комісії представників виробника літака і двигунів, компанію «Боїнг», пояснив Гук, формат може бути різним, у тому числі дистанційним. На його думку, Іран здатний забезпечити незалежне та відокремлене від політики розслідування, що входить у його обов’язок. На додаток до того, і США, і Україна можуть відкрити власні кримінальні провадження щодо обставин катастрофи.

Ми маємо приклад катастрофи в РФ, де загинув польський президент, коли Польща абсолютно не довіряла тому розслідуванню, яке було проведене



«Ми маємо приклад катастрофи в РФ, де загинув польський президент, коли Польща абсолютно не довіряла тому розслідуванню, яке було проведене в Російській Федерації Міжнародним авіаційним комітетом, і Польща провела своє окреме розслідування, цілком змогла це зробити і прийшла до абсолютно інших висновків», – говорить Гук.

Раніше у середу авіакомпанія «Боїнг» висловила співчуття команді, пасажирам рейсу та їх родинам у зв’язку із катастрофою та повідомила, що перебуває у постійному контакті з «МАУ» і готова допомогти з розслідуванням.

Останнім часом американська компанія зазнала репутаційних втрат через те, що літаки компанії 737 MAX двічі зазнали потужних аварій, в яких загинуло 346 осіб, після чого було прийнято рішення повністю зняти цю модель з виробництва.

Це старше покоління літаків, яке надійно використовувалися авіалініями навколо світу багато років



«Цього разу це був літак Боїнг 737-800. Це не 737 MAX. Це старше покоління літаків, яке надійно використовувалися авіалініями навколо світу багато років. Цьому конкретному літаку було лише три з половиною років. Так, «Боїнг» буде залучений на запрошення авіаліній», – сказав авіаційний експерт Мадху Уннікрішан.

Національна рада США з безпеки на транспорті (НРБТ) у відповідь на запит Української служби Голосу Америки повідомила, що уважно спостерігає за ситуацією навколо падіння літака Міжнародних авіаліній України рейсу PS 752.

США «дотримуються стандартної процедури розслідування міжнародних авіаційних аварій, включно із триваючими обмеженнями у зв’язку із ембарго, запровадженими країнами. Відповідно до наших правил, НРБТ працює з Державним департаментом та іншими агентствами, аби визначити найкращий курс дії». Про це повідомив речник установи Крістофер О’Ніл.

Літак української авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» зазнав катастрофи у середу одразу після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані. Літак, згідно з повідомленнями, впав і згорів. Усі пасажири та члени екіпажу загинули.