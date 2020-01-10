«Україну знову втягнули в геополітичний конфлікт»: міжнародні реакції на заяву про збиття українського літака іранськими ракетами

Міжнародні оглядачі реагують на заяву прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо про те, що український літак у Тегерані був збитий іранською ракетою. Дехто порівнює інцидент зі збиттям літака рейсу «Малайзійських авіаліній» над територією східної України у 2014 році. Дехто вказує на те, що Україну знову втягують у геополітичний конфлікт.
«Зеленський має обрати сторону. Москва і Тегеран заперечуватимуть збиття українського літака іранськими ракетами, виготовленими росіянами, як це було і з MH17. ЄС, США та Канада вимагатимуть, щоб вони це визнали. Це був український літак з українськими жертвами, і він (Зеленський – ред.) не може залишатися нейтральним», – переконаний західний політолог Тарас Кузьо.
Паралелі з MH17
Києву катастрофа рейсу 752 авіакомпанії Міжнародні авіалінії України «нагадує заплутані моменти збиття рейсу «Малайзійських авіаліній», який був збитий російською ракетною системою над територією східної України у 2014 році, в результаті чого загинули всі 298 пасажирів і членів екіпажу», зауважує журналіст Крістофер Міллер у статті для видання BuzzFeed.
«Обидва сценарії надзвичайно схожі: комерційний авіалайнер, що перевозить багато цивільних людей, охоплений полум’ям падає з неба, що призводить до напруженості у куточку світу зі складними геополітичними небезпеками. Згодом країна, що володіє чорними скриньками, каже, що не надасть їх, що викликає питання щодо причин катастрофи», – проводить паралелі Міллер.
У той час як збиття MH17 відбувалося на тлі війни на сході України, збиття рейсу 752 поблизу Тегерану відбувається на тлі посилення напруженості між Іраном і США. За кілька годин до інциденту Тегеран запускав ракети по американських силах в Іраку як помсту за вбивство іранського генерала Касема Солеймані.
«Ця сага тяжко вплинула на українців, державу яких вплутали у два випадкові збиття пасажирських літаків менш ніж за шість років. Країна продовжує перебувати в центрі саги про імпічмент Трампа, яка розгортається у Вашингтоні», – зазначає Міллер.
«Український посадовець, залучений до внутрішніх обговорень у Києві щодо катастрофи рейсу PS752, сказав мені, що (президент України Володимир) Зеленський звернувся з публічним закликом (до міжнародних партнерів України з проханням надати дані щодо авіакатастрофи в Ірані українській слідчій комісії – ред.) через те, що США досі не показали йому доказів, які, за словами американців, вони мають про катастрофу і які цитували в повідомленнях ЗМІ», – зауважив також автор статті.
«Авіакатастрофа у Тегерані – це жахливий, страшний поворот долі: Україну знову втягнули у геополітичний конфлікт, який створили інші, а українські, канадські й інші пасажири які потрапили у перехресний вогонь, як і пасажири рейсу MH17», – написала письменниця і журналістка Енн Еплбом.
«Як сумно, що у той час, коли США та Іран намагалися забезпечити нульові жертви внаслідок іранської «відплати» для своєї внутрішньої політики, найвищу ціну заплатили 176 невинних людей», – написав західний економіст Тімоті Еш.
«(Дональд) Трамп своєю постійною брехнею сприяв такій неповазі до американської розвідки, що сьогодні (9 січня – ред.) засоби масової інформації посилалися на підтвердження Джастіном Трюдо того, що іранська ракета ненавмисно збила український літак, як на авторитетне джерело», – написав шведський економіст Андерс Ослунд.
«Можна критикувати політику Трампа щодо Ірану (або Трампа в цілому!), але не звинувачувати при цьому його у трагічній загибелі пасажирів і екіпажу в літаку українських авіаліній або понад 50 іранців, загиблих під час похорону Солеймані. Це іранський уряд несе відповідальність за втрати життів цих людей», – переконаний колишній посол США в Москві часів адміністрації Барака Обами Майкл Макфол.
«Це певним чином робить катастрофу та загибель людей ще більш трагічними», – пише у твітері аналітик із Канади Аріяна Ґіць, цитуючи повідомлення, що, за твердженнями представників розвідки США, дані розвідувальних супутників наводять на думку, що пасажирський авіалайнер МАУ, ймовірно, помилково збили іранські ракети ППО.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ