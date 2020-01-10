«Україну знову втягнули в геополітичний конфлікт»: міжнародні реакції на заяву про збиття українського літака іранськими ракетами

Міжнародні оглядачі реагують на заяву прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо про те, що український літак у Тегерані був збитий іранською ракетою. Дехто порівнює інцидент зі збиттям літака рейсу «Малайзійських авіаліній» над територією східної України у 2014 році. Дехто вказує на те, що Україну знову втягують у геополітичний конфлікт.

«Зеленський має обрати сторону. Москва і Тегеран заперечуватимуть збиття українського літака іранськими ракетами, виготовленими росіянами, як це було і з MH17. ЄС, США та Канада вимагатимуть, щоб вони це визнали. Це був український літак з українськими жертвами, і він (Зеленський – ред.) не може залишатися нейтральним», – переконаний західний політолог Тарас Кузьо.

Паралелі з MH17

Києву катастрофа рейсу 752 авіакомпанії Міжнародні авіалінії України «нагадує заплутані моменти збиття рейсу «Малайзійських авіаліній», який був збитий російською ракетною системою над територією східної України у 2014 році, в результаті чого загинули всі 298 пасажирів і членів екіпажу», зауважує журналіст Крістофер Міллер у статті для видання BuzzFeed.

«Обидва сценарії надзвичайно схожі: комерційний авіалайнер, що перевозить багато цивільних людей, охоплений полум’ям падає з неба, що призводить до напруженості у куточку світу зі складними геополітичними небезпеками. Згодом країна, що володіє чорними скриньками, каже, що не надасть їх, що викликає питання щодо причин катастрофи», – проводить паралелі Міллер.

У той час як збиття MH17 відбувалося на тлі війни на сході України, збиття рейсу 752 поблизу Тегерану відбувається на тлі посилення напруженості між Іраном і США. За кілька годин до інциденту Тегеран запускав ракети по американських силах в Іраку як помсту за вбивство іранського генерала Касема Солеймані.

«Ця сага тяжко вплинула на українців, державу яких вплутали у два випадкові збиття пасажирських літаків менш ніж за шість років. Країна продовжує перебувати в центрі саги про імпічмент Трампа, яка розгортається у Вашингтоні», – зазначає Міллер.

«Український посадовець, залучений до внутрішніх обговорень у Києві щодо катастрофи рейсу PS752, сказав мені, що (президент України Володимир) Зеленський звернувся з публічним закликом (до міжнародних партнерів України з проханням надати дані щодо авіакатастрофи в Ірані українській слідчій комісії – ред.) через те, що США досі не показали йому доказів, які, за словами американців, вони мають про катастрофу і які цитували в повідомленнях ЗМІ», – зауважив також автор статті.

«Авіакатастрофа у Тегерані – це жахливий, страшний поворот долі: Україну знову втягнули у геополітичний конфлікт, який створили інші, а українські, канадські й інші пасажири які потрапили у перехресний вогонь, як і пасажири рейсу MH17», – написала письменниця і журналістка Енн Еплбом.

«Як сумно, що у той час, коли США та Іран намагалися забезпечити нульові жертви внаслідок іранської «відплати» для своєї внутрішньої політики, найвищу ціну заплатили 176 невинних людей», – написав західний економіст Тімоті Еш.

«(Дональд) Трамп своєю постійною брехнею сприяв такій неповазі до американської розвідки, що сьогодні (9 січня – ред.) засоби масової інформації посилалися на підтвердження Джастіном Трюдо того, що іранська ракета ненавмисно збила український літак, як на авторитетне джерело», – написав шведський економіст Андерс Ослунд.

«Можна критикувати політику Трампа щодо Ірану (або Трампа в цілому!), але не звинувачувати при цьому його у трагічній загибелі пасажирів і екіпажу в літаку українських авіаліній або понад 50 іранців, загиблих під час похорону Солеймані. Це іранський уряд несе відповідальність за втрати життів цих людей», – переконаний колишній посол США в Москві часів адміністрації Барака Обами Майкл Макфол.

«Це певним чином робить катастрофу та загибель людей ще більш трагічними», – пише у твітері аналітик із Канади Аріяна Ґіць, цитуючи повідомлення, що, за твердженнями представників розвідки США, дані розвідувальних супутників наводять на думку, що пасажирський авіалайнер МАУ, ймовірно, помилково збили іранські ракети ППО.