Офіс генпрокурора просить Канаду надати інформацію щодо авіакатастрофи в Ірані

Офіс генерального прокурора України просить Канаду надати інформацію, яка може сприяти розслідуванню обставин катастрофи українського «Боїнга» в Ірані.

«В ході офіційного виступу прем’єр-міністром Канади паном Джастіном Трюдо 09 січня поточного року оприлюднено інформацію, яка може свідчити про наявність у канадської сторони доказів, в тому числі даних розвідувальних органів, щодо можливого враження ракетою літака авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран – Київ», – мовиться у повідомленні.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що версія про те, що український літак в Ірані був збитий іранською ракетою, не виключається, але станом на сьогодні не є підтвердженою.

Перед цим представники США, Канади і Великої Британії заявили про «високу ймовірність» того, що літак збила іранська ракета, можливо, помилково. Іран це заперечує.

Літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерану до Києва зазнав катастрофи невдовзі після злету з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – 11 громадян України (всі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).

Літак був вироблений у 2016 році. Як запевнили в компанії, він був справний і пройшов останнє планове технічне обслуговування перед вильотом 6 січня.