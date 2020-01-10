В Ірані заявили, що компанія «Боїнг» братиме участь у розслідуванні катастрофи українського літака

У розслідуванні катастрофи українського літака в Ірані братиме участь юридичний представник компанії «Боїнг», яка виробила літак. Про це з посиланням на представника іранського авіарегулятора Хасана Рейзафа повідомив місцевий телеканал PressTV.

Рейзаф додав, що всі країни, чиї громадяни загинули в катастрофі, а також виробник і оператор «Боїнга», мають брати участь у розслідуванні.

Раніше очільник управління цивільної авіації Ірану заявляв, що Іран не надасть «Боїнгу» чорну скриньку з українського літака.

Літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерану до Києва зазнав катастрофи невдовзі після злету з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – 11 громадян України (всі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).

Літак був вироблений у 2016 році. Як запевнили в компанії, він був справний і пройшов останнє планове технічне обслуговування перед вильотом 6 січня.