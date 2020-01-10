Катастрофа українського «Боїнга»: Іран заявляє, що розслідування може тривати один-два роки – ЗМІ

Розслідування катастрофи українського «Боїнга» може тривати «один-два роки», наводить агентство Reuters слова неназваного іранського чиновника.

За його словами, тільки на завантаження інформації з чорних скриньок може знадобитися до двох місяців.

10 січня очільник цивільної авіації Ірану Алі Абідзаде спростував припущення західних лідерів, що літак міг бути збитий іранською ракетою. «Одне, напевно, цей літак не постраждав від ракети», – запевнив чиновник.

9 січня представники США, Канади і Великої Британії заявили про «високу ймовірність» того, що літак збила іранська ракета, можливо, помилково. Іран це заперечує.

Літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерану до Києва зазнав катастрофи невдовзі після злету з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – 11 громадян України (всі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).

Літак був вироблений у 2016 році. Як запевнили в компанії, він був справний і пройшов останнє планове технічне обслуговування перед вильотом 6 січня.