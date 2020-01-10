Пристайко: отримали важливі дані від посольства США

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко повідомив про спільну з президентом Володимиром Зеленським зустріч із представниками посольства США.

«Разом з Президентом Володимиром Зеленським зустрілися з представниками США, зокрема із керівницею Посольства в Україні Крістіною Квін. Отримали важливі дані, які будуть опрацьовані нашими фахівцями», – написав він.

Ймовірно, твіт міністра стосується авіакатастрофи в Ірані. Ані президент, ані посольство щодо зустрічі нічого не повідомляли наразі.

За словами Пристайка, на 15:00 запланована телефонна розмова Володимира Зеленського із Держсекретарем США Майком Помпео.

Літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерану до Києва зазнав катастрофи невдовзі після злету з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – 11 громадян України (всі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).