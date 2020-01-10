Українська слідча група у Тегерані отримала доступ до бортових самописців літака – Пристайко

Слідча група, що наразі працює в іранській столиці, намагається технічними засобами повністю реконстрювати літак, аби зрозуміти, що з ним сталося, повідомив на брифінгу міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

«Іранська сторона допомагає нам. Ми отримали доступ як до деталей літака, так і до місця падіння...Зараз наша команда отримала доступ і до «чорних ящиків», і ми плануємо найближчим часом почати реконструкцію переговорів. Так само ми отримали доступ до записів (переговорів – ред.) диспетчерів з центру управління польотами в аеропорту Тегерана та нашими пілотами. Вся ця інформація наразі аналізується», – заявив міністр, пообіцявши інформувати громадськість щодо проміжних результатів.

За його словами, слідчі не відкидають жодну з версій.

Раніше представники США, Канади і Великої Британії заявили про «високу ймовірність» того, що літак збила іранська ракета, можливо, помилково. Іран це заперечує.

Літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерану до Києва зазнав катастрофи невдовзі після злету з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – 11 громадян України (всі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).