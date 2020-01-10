Lufthansa скасувала рейси в Тегеран на 10 днів

Німецька авіакомпанія Lufthansa 10 січня оголосила про скасування всіх своїх рейсів у Тегеран до 20 січня включно у зв’язку з «невизначеною ситуацією» у сфері безпеки повітряного простору над іранською столицею.

У заяві компанії йдеться про те, що це «запобіжний захід». Рішення про те, чи поновляться рейси до столиці Ірану, ухвалять пізніше з урахуванням обставин.

Про рішення оголосили на наступний день після того, як низка ЗМІ з посиланням на джерела в розвідці США й інших країн, а потім і лідери Канади і Великої Британії заявили про те, що «Боїнг» української авіакомпанії, що розбився 8 січня незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана, ймовірно, був збитий іранською ракетою.

Увечері 9 січня, в лічені хвилини після того, як з’явилися повідомлення про ракету і відео її ймовірного влучання в літак, лайнер Lufthansa, що летів із Франкфурта-на-Майні в Тегеран, розвернувся над Румунією і повернувся до Німеччини.

Відразу після катастрофи українського літака низка авіакомпаній змінили маршрути своїх рейсів так, щоб уникнути повітряного простору над Іраком й Іраном. Серед них Qantas, Singapore Airlines і Air France. Маршрути з Південно-Східної Азії й Австралії в Європу тепер проходять над Афганістаном, Туркменистаном і Кавказьким регіоном.

Влада Ірану заперечує версію про те, що український літак, на борту якого загинули 176 людей, був збитий.

Серед загиблих – громадяни семи країн, в тому числі 63 канадці та 11 українців (всі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).