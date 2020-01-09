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10 січня 2020, Київ 00:44
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Прем'єр Канади: літак МАУ збили іранською ракетою «земля-повітря» – відео

Прем'єр Канади: літак МАУ збили іранською ракетою «земля-повітря» – відео
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Український літак у Тегерані був збитий іранською ракетою, заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо на конференції. «Дані вказують на те, що літак був збитий іранською ракетою класу «земля-повітря». Це могло статися ненавмисно. Ця нова інформація посилює потребу в ретельному розслідуванні інциденту. Канада працює зі своїми союзниками, щоб забезпечити ретельне та достовірне розслідування для встановлення причин цієї фатальної катастрофи», – сказав Трюдо, посилаючись на «низку джерел», включно з канадською розвідкою.

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