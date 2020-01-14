В Ірані не довіряють Росії. Що в Ірані говорять про збитий український літак?

Іран – одна з найбільш інформаційно закритих країн світу. В українських новинах він з’являється переважно у випадку ескалації напруженості на Близькому сході, зростання хвилі протестів проти правлячого режиму аятол чи природних катастроф. Тож коли іранська протиповітряна оборона збила літак «Міжнародних авіаліній України» біля столиці, Тегерану, виникло багато питань про те, що відбувається всередині понад 80-мільйонної країни. Більше про це ми говоримо з експертом Радіо Свобода з іранських питань, Ґолназ Есфандіарі, яка багато років стежить за подіями в її рідній країні та коментує їх для світових медіа.

– Ґолназ, допоможіть нам розібратися, що відбувається всередині іранського суспільства. За ці кілька днів, що минули з часу знищення американським дроном командувача Корпусу вартових ісламської революції Касема Солеймані, ми бачили і натовпи людей, які побивалися через його вбивство так, що у натовпі навіть понад 50 людей затоптали, і повідомлення про людей, які святкували його смерть і пригощали солодощами людей на вулицях. А нині, після того, як влада визнала, що іранські військові збили літак «Українських міжнародних авіаліній» із 176 людьми на борту, Тегеран та інші міста країни охопили масові протести. Як всі ці народні рухи можна пояснити?

– Трагедія, яка сталася з українським літаком, яка призвело до загибелі 176 людей, спричинилася до різкої зміни суспільного настрою. Насправді, сотні тисяч людей вийшли на вулиці Тегерану та інших міст після вбивства Касема Солеймані. Але це не означає, що всі вони підтримують істеблішмент. Для багатьох американська акція означала акт чужоземної військової агресії, тому люди стихійно об’єдналися, бо іранці вже мали досить усіляких війн, вони не хочуть воювати. Я сама виростала в Ірані під час війни з Іраком, і це було жахливо. Багато людей досі ті часи пам’ятають.

Один з колишніх політичних в’язнів сказав, що нікому не подобається, коли інша країна вбиває одного з наших солдатів

Тож, на мою думку, це була згуртованість перед лицем зовнішньої загрози, навіть ті, хто не підтримує режим. Ми говорили з багатьом людьми. Навіть один з колишніх дисидентів та політичних в’язнів сказав у соціальних медіа, що нікому не подобається, коли інша країна вбиває одного з наших солдатів, одного з наших командирів. Він сказав, що всі ми маємо бути в жалобі через смерті Касема Солеймані.

Багато людей обурені брехнею, яку вони чули протягом трьох днів

Але те, що ми бачимо після збиття українського літака – це гнів. Багато людей говорять, що вони обурені всією цією брехнею, яку вони чули протягом трьох днів, що вони думають, що це була спроба приховати винуватців трагедії.

Особливо людей розізлили повідомлення, що іранська влада не хотіла співпрацювати з українськими слідчими, кадри, коли бульдозерами згрібали уламки літака, викликали шок.

Багато людей говорять, що вони обурені всією цією брехнею, яку вони чули протягом трьох днів

Також нинішні протести викликали до життя всі ті жалі, які іранці мають щодо влади і які демонструють впродовж останніх кількох місяців, адже демонстрації тривають вже багато місяців. Можливо, ви пам’ятаєте дуже численні протести, які відбувалися у листопаді минулого року. І ці протести не вщухають. Кожна нова подія їх відроджує, бо люди незадоволені.

– Для багатьох в Україні було дивно, що хоча американці відразу заявили, що це була їхня операція зі знищення Солеймані, люди, які виходили на вулиці, кричали «Смерть Ізраїлю».

– Натовпи скандували і «Смерть Америці» і «Смерть Ізраїлю». Ці гасла завжди можна почути на демонстраціях, які організовані владою. Там є спеціальні люди, які виголошують ці гасла, щоб натовп потім їх повторював. Також іранський істеблішмент вбачає в Ізраїлі одного зі своїх найбільших ворогів, нарівні з Америкою і Саудівською Аравією. Тому, якщо ви чуєте ці гасла, то це має бути демонстрація, організована владою.

Але звичайні люди не дуже їх підтримують. Ви можете навіть побачити в інтернеті, що протестувальники в університеті Тегерану, які вийшли протестувати проти збиття українського літака, намагаються не ходити по зображеннях американського та ізраїльського прапорів. Це є актом протесту, демонстрацією того, що вони не підтримують політику уряду. Це відео зараз активно поширюється в соціальних мережах. На ньому можна почути, як молоді люди кажуть владі, що вони не вірять, що ворог є в Америці, вони вважають, що ворог є вдома, маючи на увазі владу Ірану.

– У відповідь на ці протести президент Ірану Хасан Ругані заявив, що має бути сформований спеціальний суд із авторитетним суддею та десятками експертів і повідомив про арешти через катастрофу літака «Міжнародних авіаліній України» в Тегерані. Чи ви вірите, що розслідування буде чесним і покарають тих, хто дійсно був винним у цій, як він каже, «непростимій помилці»?

– Іранська влада це робить під величезним тиском всередині країни і з-за кордону. Протести тривають вже третій день. Вони просто мусили щось сказати, що вони щось роблять для встановлення і покарання винних.

Той факт, що і літак був іноземним, і більшість пасажирів були іноземцями, вселяє надію на те, що владу змусять до відкритості у розслідуванні

Президент Ругані сказав, що світ буде стежити за діяльністю цього суду, про створення якого він оголосив. І це правда, світ стежитиме за ним, і самі іранці будуть за ним стежити. Чи він буде справедливим і чесним, важко сказати, бо іранська судова система не вирізняється чесністю та справедливістю. Але, можливо, допоможе міжнародний і внутрішній тиск.

Той факт, що і літак був іноземним, і більшість пасажирів були іноземцями, вселяє надію на те, що владу змусять до відкритості у розслідуванні. Багато людей вважає, що якби це був іранський літак лише з іранцями на борту, ми б ніколи не дізналися про те, що сталося насправді.

– Корпус вартових ісламської революції, які контролюють іранські ППО, багато експертів називають свого роду державою всередині держави, маючи на увазі, що суспільству вони непідконтрольні і непідзвітні. Чи реалістично очікувати, що когось з числа цих елітних сил буде віддано під суд?

Це – практично безпрецедентне явище в Ірані, щоб офіційні особи такого рангу визнавали свою провину

– Корпус вартових ісламської революції є надзвичайно потужною силою в Ірані, яка підпорядкована особисто аятолі Алі Хаменеї, який призначає їхнього командувача. Протягом останніх двох днів ми бачили дуже рідкісне явище – визнання вини з боку командувача Корпусу вартових ісламської революції генерал-майора Хосейна Саламі та з боку Амір-Алі Хаджізаде, керівника аерокосмічного підрозділу Корпусу вартових ісламської революції. Це – практично безпрецедентне явище в Ірані, щоб офіційні особи такого рангу визнавали свою провину.

– Для дуже багатьох оглядачів поза Іраном так само було дуже незвично бачити визнання вини і від президента Ірану, Хасана Ругані. Але не він є верховним керівником країни. Найвищим представником влади в Ірані є аятола Алі Хаменеї, а він якраз мовчить. Як це можна пояснити?

– Так, це вірне зауваження. Люди, які знають характер Хаменеї, кажуть, що він ніколи з такою заявою не виступить. Бо він вважає це ознакою слабкості. Але багато протестувальників звертаються до нього напряму, бо він є найвищою посадовою особою в країні, і сили Корпусу вартових ісламської революції підпорядковані йому особисто.

В іранських медіа повідомлялося, що Хаменеї нічого не знав про трагедію протягом 48 годин. І багато людей запитують, як це можливо

В іранських медіа повідомлялося, що Хаменеї нічого не знав про трагедію протягом 48 годин. І багато людей запитують, як це можливо, бо знають, що він вимагає бути поінформованим про все, що відбувається в країні. Люди вимагають від нього виступу – він досі не висловив співчуття родинам загиблих, досі не було оголошено національної жалоби, і це викликає гнів у суспільстві.

– Не секрет, що система ППО, яка збила український пасажирський літак, була закуплена в Росії. Є версії, що і обслуговувалася вона російським персоналом. Чи роль Росії обговорюється в Ірані зараз?

Іранські інтелектуали засуджують дії Росії, зокрема щодо анексію Криму

– Так, це питання обговорюється. Я можу сказати, що уряди Ірану та Росії мають добрі стосунки і Росія підтримує Іран на міжнародному рівні, є співпраця у військових питаннях, у Сирії, щодо ядерних програм. Але попри це в Ірані дуже не довіряють Росії. Іранські інтелектуали засуджують дії Росії, зокрема щодо анексію Криму. Але люди назагал мало цікавляться справами поза своєю країною і регіоном, так як і всюди.

– Думаю, що небагато було повідомлень і про Україну в Ірані. Як зараз змінилася ситуація в іранських медіа? Що іранці можуть дізнатися про Україну з офіційних джерел у зв’язку з цією трагедією?

У соціальних мережах іранці поширюють фотографії українського екіпажу і висловлюють співчуття їхнім родичам

– Багато інформації про країну не з’явилося. Але, звичайно, повідомляють про те, що літак був український, екіпаж і двоє пасажирів були українцями. В соціальних мережах іранці поширюють фотографії українського екіпажу і висловлюють співчуття їхнім родичам. Але, звичайно, більше звертають увагу на своїх співгромадян, які загинули у цій катастрофі.

– Значна кількість пасажирів на цьому літаку були громадянами Канади, в цій країні є багато повідомлень про те, що загиблі були відомими в академічному середовищі, були викладачами, студентами університету, нещодавніми випускниками. Це говорить про те, що далі з Ірану виїжджають кваліфіковані спеціалісти, люди, які хочуть реалізуватися за кордоном.

Багато протестувальників знали жертв трагедії особисто, це були одногрупники, викладачі

– В Ірані є один з найбільших у світі показників «витоку мізків». Випускники найкращих університетів країни покидають країну, вони виїжджають до Канади, США та інших країн. І серед жертв трагедії виявилися саме ці люди. Не випадково, що протести особливо сильні у студентському середовищі, бо багато протестувальників знали жертв трагедії особисто, це були одногрупники, викладачі. Я читала, що 10 чи 14 із загиблих на літаку були студентами Університету Шаріфа в Тегерані. Люди продовжують виїжджати з країни, бо вони не бачать для себе жодного майбутнього в Ірані.