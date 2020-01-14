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14 січня 2020, Київ 11:21
Новини | Міжнародні

Іран повідомив про арешти через катастрофу літака МАУ в Тегерані

Літак авіакомпанії МАУ зазнав катастрофи невдовзі після вильоту з аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня

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Іран повідомив про арешти через катастрофу літака «Міжнародних авіаліній України» в Тегерані.

«Проведене широке розслідування, і деякі особи були заарештовані», – розповів речник судової влади.

Перед цим президент Ірану Хасан Роугані заявив, що має бути сформований спеціальний суд із авторитетним суддею та десятками експертів.

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Він назвав катастрофу «болючою та непростимою» помилкою.

«Відповідальність падає більш ніж на одну людину», – сказав Роугані, додавши, що винні «повинні бути покарані».

Літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерана до Києва зазнав катастрофи невдовзі після вильоту з аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).

Уранці 11 січня в Ірані після кількох днів заперечень офіційно визнали, що літак помилково збили іранські сили протиповітряної оборони.

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