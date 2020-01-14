Іран повідомив про арешти через катастрофу літака МАУ в Тегерані

Іран повідомив про арешти через катастрофу літака «Міжнародних авіаліній України» в Тегерані.

«Проведене широке розслідування, і деякі особи були заарештовані», – розповів речник судової влади.

Перед цим президент Ірану Хасан Роугані заявив, що має бути сформований спеціальний суд із авторитетним суддею та десятками експертів.

Він назвав катастрофу «болючою та непростимою» помилкою.

«Відповідальність падає більш ніж на одну людину», – сказав Роугані, додавши, що винні «повинні бути покарані».

Літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерана до Києва зазнав катастрофи невдовзі після вильоту з аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).

Уранці 11 січня в Ірані після кількох днів заперечень офіційно визнали, що літак помилково збили іранські сили протиповітряної оборони.