На що можуть розраховувати сім’ї загиблих у катастрофі літака в Ірані. Пояснює експерт з авіаційного права

Іран визнав свою відповідальність за аварію українського авіалайнера компанії МАУ. Наразі активно обговорюється процес і сума компенсацій, на які можуть претендувати, як фізичні особи родичі загиблих, так і юридичні – сама авіакомпанія. Як може розвиватися ситуація з виплатами компенсації і які труднощі можуть чекати постраждалу сторону? Пояснює експерт з міжнародного авіаційного права Андрій Козлов.

– Який порядок виплат компенсації сім'ям загиблих пасажирів і членів екіпажу?

– Відповідно до першого, найбільш прийнятного для постраждалої сторони сценарію, компенсацію повністю виплатить Іран. В такому випадку родичі загиблих пасажирів і членів екіпажу отримають грошову компенсацію, а авіакомпанії МАУ будуть відшкодовані збитки за збитий літак.

Якщо запропоновані грошові суми будуть всіх влаштовувати, сторони, швидше за все, укладуть угоду про виплати і закриють це питання. Але можливий і інший варіант, коли виплачувати компенсації сім’ям загиблих пасажирів будуть змушені саме МАУ.

Із членами екіпажу ситуація складніша. Вони не захищені нормами конвенції

Згідно з нормами Монреальської конвенції 1999 року, первинну безумовну відповідальність після авіакатастрофи несе саме авіакомпанія. Таким чином, МАУ виплачує компенсацію сім’ям загиблих пасажирів, а потім в порядку регресу буде вимагати відшкодування від Ірану.

Із членами екіпажу ситуація складніша. Вони не захищені нормами конвенції, і їхні родичі щодо первинної компенсації зможуть розраховувати лише на страхові виплати, передбачені, як соціальним страхуванням, так і якимось соцпакетом, який був прописаний в трудових договорах загиблих співробітників авіакомпанії. Необхідно ще додати, що виплата первинної компенсації не буде позбавляти родичів загиблих права на отримання додаткової компенсації від Ірану.

– На яку суму можуть розраховувати сім'ї загиблих пасажирів?

– Згідно з нормами все тієї ж Монреальської конвенції, первинна безумовна компенсація становить не більше від 113 тисяч соціальних прав запозичення – це універсальна валютна одиниця Міжнародного валютного фонду. На сьогоднішній день ця сума дорівнює приблизно 140 тисячам євро.

Якщо ж компенсації сім’ям загиблих буде виплачувати безпосередньо Іран, то в даному випадку сума і порядок цих виплат буде залежати від результатів міжнародних переговорів. У них зазвичай беруть участь представники держав, чиї громадяни постраждали в результаті катастрофи, адвокати авіакомпанії, чий лайнер зазнав аварії, юристи страхових компаній, чиїх інтересів торкнулася ця подія і низка інших суб’єктів.

Тут потрібно відзначити, що сума компенсацій, передбачена Монреальською конвенцією, не враховує наявність будь-чиєї вини, а в нашому випадку вина очевидна, відповідно, і сума компенсації повинна бути вищою.

– Чи вплине розслідування авіакатастрофи на суму і процес виплати компенсацій?

– Від ходу і результатів розслідування залежить дуже багато чого. В рамках слідчих дій необхідно, перш за все, встановити ступінь провини Ірану, і чим грубішою і серйознішою буде ця вина, тим сильнішими будуть переговорні позиції у постраждалої сторони, і тим вище буде сума потенційної компенсації.

Іран не є учасником міжнародних платіжних систем. Це вже одна з труднощів

В цьому і полягає завдання представників України, які беруть участь в розслідуванні і в переговорах з Іраном: потрібно зробити так, щоб сума компенсації, з урахуванням економічних можливостей Ірану, була максимально високою і процес її виплати пройшов без будь-яких труднощів.

– А в процесі виплат можуть виникнути труднощі?

– Іран, наприклад, не є учасником міжнародних платіжних систем. Це вже одна з труднощів, з якою потрібно буде шукати вихід. В таких історіях може виникнути безліч подібних нюансів, які не мають швидкого і простого вирішення.

– Чи є у постраждалих шанси оскаржити в суді суму компенсації, якщо вони з нею будуть не згодні?

Цей кейс не потрапить під юрисдикцію Міжнародного суду ООН

– Якщо фізична особа буде не погоджується з тією сумою компенсації, яка буде вироблена в результаті переговорів, вона, звичайно, може звернутися до суду. Але лише до суду Ісламської Республіки Іран.

У ситуації, що склалася, відсутні ознаки міждержавного спору, тому цей кейс не потрапить під юрисдикцію Міжнародного суду ООН, Іран перебуває за межами Європи, відповідно, ЄСПЛ тут теж безсилий, тому ніяких можливостей вийти на рівень міжнародних судових інститутів тут немає.

До слова, аналогічною є ситуація з компенсаціями на користь юридичних осіб. Тобто, якщо МАУ захоче судитися, то зможе покладатися лише на іранське правосуддя.

– Чи може Іран використовувати аргумент із судом як посилення своєї позиції на переговорах, щоб навмисно зменшити компенсацію постраждалим?

В сучасному світі існує безліч способів, як політичного, так і економічного тиску на Іран. У самому Ірані, швидше за все, теж це усвідомлюють

– Переговори – штука цинічна і теоретично так, представники Ірану можуть використовувати такий аргумент, якщо переговори будуть заходити в глухий кут. Мовляв, якщо ви не згодні, то завжди можете звернутися до суду. Але у такої позиції є і зворотня сторона, яка полягає у суттєвих репутаційних витратах.

На сьогоднішній день багато хто припускає, що Іран почав перейматися своїм іміджем і визнання своєї відповідальності за катастрофу означало, крім усього іншого, готовність платити. Якщо аргумент з національними іранськими судами буде використаний, це буде означати, що бажання платити поменшало. Але ж ми розуміємо, що в сучасному світі існує безліч способів, як політичного, так і економічного тиску на Іран. У самому Ірані, швидше за все, теж це усвідомлюють.