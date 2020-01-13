В Ірані третій день тривають антиурядові протести через збитий український літак

В Ірані третій день тривають антиурядові протести. Інтернетом поширилися відео з пораненими нібито від куль протестувальниками, вимога яких – покарати винних у катастрофі українського літака, збитого іранськими військовими. Поліція Тегерана використання вогнепальної зброї проти протестувальників заперечує.

11 січня іранська поліція застосувала сльозогінний газ з метою розігнати протестувальників, які вимагали покарати винних у катастрофі українського літака, збитого іранськими військовими поблизу Тегерана 8 січня.

На відео, які пізніше з’явилися в інтернеті, також можна побачити поранених людей у крові. Міжнародні ЗМІ вказують на використання іранською поліцією бойових патронів.

Однак голова столичної поліції Хусейн Рахімі у заяві 13 січня заявив, що «під час протестів поліція у жодному разі не стріляла, тому що столичним офіцерам було надано наказ утримуватися».

Протести, які зібрали на вулицях Тегерану кілька тисяч осіб, почалися 11 січня. Уранці того ж дня після кількох днів заперечень влада Ірану офіційно визнала свою провину за збиття українського літака силами своєї протиповітряної оборони. Збиття визнали помилковим і взяли на себе повну відповідальність.

«Брехуни! Брехуни», «Ганьба Вартовим Ісламської Революції, залиште нашу країну в спокої», «Геть диктатора» – такі антиурядові гасла можна було почути від протестувальників.

«Відставок не досить!» – вигукували близько тисячі демонстрантів, вимагаючи суду над винними в збитті літака.

«Вони брешуть, що наш ворог – Америка, але наш ворог тут!», – кричали протестувальники.

12 січня протести поновилися та, як повідомляє газета The Wall Street Journal, поширилися у кількох різних містах.

Міжнародні правозахисні організації закликали Іран надати людям можливість мирно протестувати, як це і передбачено конституцією цієї країни.

Що це означає для режиму?

«Більшість демократичних урядів одразу б занепали, якби їх підловили на тому, що вони збили цивільний авіалайнер, а потім ще й спробували цей факт приховати. Однак Іран не є демократією, і, незважаючи на своє принизливе суботнє зізнання, що він справді збив рейс PS752 МАУ, шансів на відставку верховного лідера Алі Хаменеї або його послідовників мало», – пояснює оглядач видання The Telegraph Колін Фріман.

Тим не менш, необхідність такого публічного розкаяння може цілком стримувати Іран від подальших планів помститися США за вбивство іранського генерала Касема Солеймані.

«Ба більше, цей жахливий і ганебний епізод також може зруйнувати залишки від авторитету режиму перед власним народом», – припускає оглядач.

На його думку, тепер, можливо, Іран перестане шукати «зовнішніх ворогів» і нарешті переключить увагу на внутрішні проблеми своїх громадян.

«Припиніть убивати іранський народ»

Президент США Дональд Трамп у неділю у своєму дописі в соціальній мережі Twitter закликав лідерів Ірану не вбивати протестувальників.

«[Звертаюсь] до лідерів Ірану – не вбивайте ваших протестувальників. Тисячі вже вбиті або ув’язнені вами, і світ спостерігає за тим, що відбувається. І що ще важливіше, США за вами спостерігають. Увімкніть інтернет і дозвольте репортерам безперешкодно працювати! Припиніть убивати іранський народ!», – написав Трамп.

У перший день протестів Трамп підтримав іранських протестувальників.

«Хороброму, багатостраждальному народові Ірану: я був на вашому боці від початку свого президентства, і моя адміністрація продовжуватиме виступати за вас. Ми уважно стежимо за вашими протестами, й ми надихаємось вашою відважністю», – написав президент США, продублювавши свої слова і мовою фарсі.

Він також додав, що «уряд Ірану має дозволити правозахисним групам вести спостереження та повідомляти факти з місця подій про протести іранців, що тривають. Не має повторитися вбивство мирних протестувальників, не має бути відключення Інтернету».

Затримання британського посла

Під час демонстрацій у Тегерані 11 січня затримали посла Великої Британії в Ірані Роберта Макейра. Причиною стало нібито те, що він підбурював студентів. Як повідомляли у ЗМІ, це тривало кілька годин, і дипломата через кілька годин відпустили.

У неділю Макейр пояснив, що не брав участі в попередній демонстрації, а просто йшов на захід зі вшанування пам’яті жертв трагедії рейсу PS752. Він мотивував свій похід тим, що кілька жертв були британцями. За словами Макейра, він залишив акцію через п’ять хвилин після того, як хтось почав вигукувати антиурядові гасла.

Пізніше Макейр зазначив, що вважає своє затримання незаконним. Грубим порушенням міжнародного права назвав його і міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб.

Не перші протести в Ірані

Це вже не перший спалах протестів в Ірані.

Інша хвиля протестів спалахнула в середині листопада після того, як уряд заявив про зростання цін на паливо на тлі американських санкцій.

Тоді, за даними правозахисників, загинули 304 людини. ООН заявила, що має інформацію про щонайменше 12 загиблих дітей. Іранські чиновники відкидають ці цифри, називаючи їх «брехнею».

Літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерана до Києва зазнав катастрофи невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу.

Серед загиблих – громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів). Найбільше серед загиблих було громадян самого Ірану, також значна частина громадян інших країн були іранцями за походженням.