Нові запитання щодо збиття Іраном українського літака – світова преса

Французьке видання Le Figarо пише про те, що Іран врешті визнав збиття українського пасажирського літака ракетою.

Японська газета The Japan Times розглядає додаткові запитання після визнання Іраном факту збиття українського пасажирського літака.

Південноафриканський часопис The Citizen повідомляє про вимоги президента України щодо притягнення до відповідальності винних у збитті українського літака і виплати компенсації Іраном.

Англомовний часопис Японії The Japan Times містить статтю «Нові запитання виринають після того, як Іран із запізненням визнав, що збив український літак». Токійська газета зазначає, що визнання Іраном факту збиття українського пасажирського авіалайнера, внаслідок чого загинули 176 людей, кидає нові виклики Ірану як ззовні, так і всередині країни. Видання наголошує, що Іран не зробив собі жодної послуги тим, що упродовж кількох днів відкидав будь-яку причетність до збиття українського літака, хоча, як свідчить командир підрозділу, який випустив ракету, він запропонував своєму командуванню визнати це ще у середу. Тоді як командування Корпусу вартових ісламської революції взяло на себе відповідальність за збиття літака, той самий командир підрозділу ППО стверджує, що попереджав офіційний Тегеран також закрити повітряний простір Ірану після обстрілу американських військових баз на території Іраку. Японський часопис вказує, що підрозділи Корпусу вартових ісламської революції підпорядковуються лише верховному лідерові – аятоллі Алі Хаменеї, тоді як заява представників збройних сил Ірану викликає низку запитань, зокрема, щодо того, що, як йдеться у заяві, український літак буцімто наблизився до важливого військового об’єкту Корпусу вартових ісламської революції.

У зв’язку з цим The Japan Times пише, що дані кожного літака «Міжнародних авіаліній України», які вилітали з тегеранського аеропорту, ще від початку листопада минулого року показують абсолютно той самий маршрут, яким і летів збитий ракетою пасажирський лайнер. Ба більше, літаки інших авіакомпаній, які вилітають з аеропорту імені Хомейні, також летять тим самим повітряним коридором у західному напрямку. Крім того, ще 9 інших літаків вилетіли з цього аеропорту в середу вранці тим самим маршрутом перед тим, як у небо здійнявся український літак. Далі токійська газета наводить слова українського генерала у відставці Ігоря Романенка, який каже, що в умовах ескалації військового напруження кожна країна світу в першу чергу має закрити свій повітряний простір для цивільних авіаперевезень, що призводить до серйозних фінансових втрат, в Ірані у цьому випадку переважив цинічний підхід. Насамкінець статті токійське видання розглядає саму сутність підрозділів Корпусу вартових ісламської революції в Ірані. Газета вказує, що ця структура має цілковиту автономію в Ірані і пишається своєю агресивністю. Тим часом звичайні військові в Ірані зазнають регулярних «чисток» і мають доволі застарілі види озброєння. Саме випадок зі збиттям українського пасажирського лайнера, на думку японського часопису, має призвести до певного перегляду позиції і ролі Корпусу вартових ісламської революції. Втім, видання не аж так надто оптимістично ставиться до перспективи розвитку подій у цьому напрямку, бо ж «вартові» і надалі тримають своїм міцним стисканням як безпеку, так і економіку Ірану. Водночас газета повідомляє, що сотні іранців вийшли на демонстрацію біля тегеранського університету на знак протесту проти запізнілого визнання іранською владою факту збиття українського пасажирського лайнера і вимагали покарати винних.

«Нові запитання виринають після того, як Іран із запізненням визнав, що збив український літак»

Французький часопис Le Figarо друкує статтю «Тегеран визнає, що випадково збив український літак». Паризький часопис зазначає, що іранське керівництво визнало у суботу вранці, попри всі попередні заперечення, що «людська помилка» призвела до катастрофи літака «Міжнародних авіаліній України», внаслідок якої загинуло 176 осіб. Водночас офіційний Тегеран при цьому не уникнув критики того, що Іран визначає як «американський авантюризм». Згідно з повідомленням командування іранського війська, український пасажирський літак було прийнято за «ворожий літак». Президент Ірану Хасан Роугані, зі свого боку, висловив жаль з приводу «великої трагедії і помилки, яку не можна вибачити». Іранський керівник додав, що його країна глибоко сумує з приводу того, що у пасажирський літак була випущена ракета.

Le Figaro додає, що багато пасажирів збитого літака були іранцями. Втім, визнання офіційним Тегераном збиття пасажирського літака постає неочікуваною зміною попередньої позиції відкидання будь-якої провини і наполягання на технічних проблемах українського літака. Загалом, як пише паризький часопис, катастрофа літака авіакомпанії МАУ посилила міжнародний тиск на Іран на тлі посилення напруженості між Вашингтоном і Тегераном. Газета нагадує, що український літак впав невдовзі після зльоту з тегеранського аеропорту, буквально кількома годинами по тому, як Іран здійснив обстріл військових баз на території Іраку, де розташовані підрозділи американського війська. Обстріл розглядався як помста за вбивство чільного іранського військового діяча генерала Касема Солеймані. У заяві, що її було зачитано на іранському телебаченні, зазначалося, що «винні постануть перед військовим трибуналом», а родичам загиблих були надіслані співчуття. Французька газета пише далі, що Україна висловила очікування притягнення всіх винних до відповідальності, водночас зажадавши виплати компенсації і повернення тіл загиблих.

«Відтепер уникаємо туризму до Ірану»

Найбільший часопис Південно-Африканської Республіки The Citizen публікує матеріал «Україна вимагає покарання і компенсації за збитий Іраном літак». Видання наводить слова українського президента Володимира Зеленського, з яких випливає, що Україна очікує, що Іран притягне до відповідальності винних у збитті українського пасажирського літака. Зеленський також закликав до виплати компенсації після того, як Іран визнав провину в «помилковому» збитті літака авіакомпанії МАУ. Далі часопис повідомляє про заяву генерального штабу іранського війська, у якій, зокрема, зазначається, що керівництво збройних сил Ірану запевняє у здійсненні фундаментальних реформ того, у який спосіб діє армія країни, що, за словами іранських військових, зробить неможливими припущення подібних помилок у майбутньому.

The Citizen нагадує своїм читачам, що пасажирський лайнер компанії «Міжнародні авіалінії України» впав неподалік аеропорту столиці Ірану вранці у середу, 8 січня, невдовзі після зльоту. Все це відбувалося на тлі протистояння Ірану і США через вбивство впливового іранського генерала Касема Солеймані внаслідок пострілу з американського дрону. Іранське керівництво тим часом висловило свій глибокий жаль з приводу того, що президент тієї країни Роугані назвав «катастрофічною помилкою». Президент Ірану, як завершує південноафриканське видання, додав, що збройні сили його країни провели внутрішнє розслідування того, що сталося 8 січня, і внаслідок цього було з жалем визнано, що випущена внаслідок «людської помилки» ракета призвела до жахливої катастрофи українського пасажирського літака і загибелі 176 безневинних людей. Президент Роугані також запевнив, що розслідування триватиме і далі, щоб притягти всіх винних до відповідальності за цю непоправну помилку.

«Президент України Володимир Зеленський вимагає покарання і компенсації за збитий Іраном літак»