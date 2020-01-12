В Ірані поновилися протести проти уряду

У столиці Ірану Тегерані 12 січня поновилися антиурядові протести, основна вимога яких – покарати винних у катастрофі українського літака, збитого іранськими військовими.

Більшість учасників протестів, які вийшли на демонстрації біля кількох університетів, – студенти.

У твітері очевидці публікують фото і відео протестів, зокрема, біля будівель університету імені Шахіда Бехешті.

Раніше в неділю посол Великої Британії в Ірані Роберт Макейр, якого затримали під час акцій 11 січня, заявив, що не брав участі в попередній демонстрації, а просто йшов на захід зі вшанування пам'яті жертв трагедії рейсу PS752. Він мотивував свій похід тим, що кілька жертв були британцями.

За словами Макейра, він залишив акцію через п'ять хвилин після того, як хтось почав вигукувати антиурядові гасла. Проте, британського посла затримали на кілька годин.

Сьогодні Макейр зазначив, що вважає своє затримання незаконним. Грубим порушенням міжнародного права назвав його і міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб.

Протести в Ірані проти вищого керівництва країни почалися в суботу – відразу після того, як командування Корпусу вартових ісламської революції визнало, що «помилково» збило ракетою український пасажирський літак, що виконував рейс Тегеран – Київ. Загинули всі, хто був на борту літака: пасажири і члени екіпажу, всього – 176 людей. Спочатку іранське керівництво стверджувало, що причиною катастрофи стало займання двигуна.

Після оголошення справжніх причин загибелі літака дехто з протестувальників на вулицях Тегерана, за даними напівофіційної агенції новин Fars, почав рвати зображення Касема Солеймані, чільного іранського військового діяча, вбитого 3 січня ударом з американського дрона.

Антиурядові протести в Ірані публічно підтримав президент США Дональд Трамп. Він закликав владу ісламської республіки «не вбивати» учасників акцій, нагадавши, що тисячі людей вже були вбиті або ув'язнені. Він також закликав керівництво Ірану не «вимикати інтернет»і забезпечити вільну роботу репортерів у країні.