У столиці Ірану демонстранти закликали до справедливості після визнання владою збиття українського літака

У столиці Ірану Тегерані студенти й інші активісти провели акцію з закликами до справедливості після того, як влада країни визнала, що помилково збила український пасажирський літак.

За повідомленнями, акцію біля Технологічного університету імені Аміра Кабіра врешті розігнала поліція, яка визнала заклики «радикальними» і «деструктивними».

«Відставок не досить!» – вигукували близько тисячі демонстрантів, вимагаючи суду над винними в збитті літака.

Учасники акції також кричали «ганьба», вочевидь на адресу влади, чи й навіть «смерть брехунам!», свідчать аматорські відеозаписи, оприлюднені в соцмережах.

Про цю акцію також повідомило напівофіційне іранське агентство «Фарс», яке пов’язують із консервативними колами.

За іншими повідомленнями, такі протести відбулися і біля ще одного з тегеранських університетів, а також у кількох інших містах Ірану.

Літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерану до Києва зазнав катастрофи невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів). Найбільше серед загиблих було громадян самого Ірану, також значна частина громадян інших країн були іранцями за походженням.

Уранці 11 січня в Ірані після кількох днів заперечень офіційно визнали свою вину за збиття українського літака силами своєї протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе повну відповідальність.